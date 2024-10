Tatá Werneck já teve crises de pânico e ansiedade; descubra como melhorar

A apresentadora Tatá Werneck revelou luta contra crises de pânico e ansiedade; descubra como tratar o problema por meio da atividade física

Crises de pânico e ansiedade são cada vez mais frequentes no mundo atual em que vivemos. Em 2023, Tatá Werneck (41) chamou a atenção dos fãs ao falar sobre suas crises e como os exercícios físicos impactaram positivamente na sua recuperação.

“Lido com crises de pânico há cinco anos. Na virada de ano, intensificou muito, mas tenho cuidado muito. Foi uma diferença muito grande quando comecei a fazer o dança, ativou algo muito precioso, algo novo; me desafiar, a minha cabeça, tudo muda. E não tive crise de pânico desde então”, declarou.

Especialistas já declararam que, praticadas com frequência, ajudam no manejo dessas crises. É importante destacar a alimentação saudável aliada. Em entrevista à CARAS Brasil, o personal trainer e professor de Educação Física Fernando Sidney, da unidade Nordestina da Panobianco, conta que os alunos o procuram para elaborar treinos e solicitar acompanhamento com o objetivo de lidar com essas crises.

"A recomendação geral é de 3 a 5 vezes por semana, com sessões de pelo menos 30 minutos. O exercício físico ajuda a liberar endorfinas e outros neurotransmissores que promovem sensação de bem-estar e relaxamento. Além disso, a prática regular reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e melhora a qualidade do sono, fatores que contribuem para amenizar sintomas de ansiedade e pânico", explica.

"A consistência é mais importante do que a intensidade, então treinos moderados, que não sobrecarregam o corpo, são ideais para evitar qualquer estresse adicional", diz ele, que fala sobre o acompanhamento de um profissional nos exercícios de iniciantes.

"Exercícios na academia não precisam sempre ser acompanhados por um personal trainer, mas existem situações em que o acompanhamento profissional personalizado próximo pode ser extremamente benéfico. Isso depende da experiência, objetivos e condições de cada pessoa", afirma.

Para tratar a crise de pânico e ansiedade, o educador físico revela que alguns exercícios são mais indicados, como por exemplo, os aeróbicos, treinamento de força, yoga e pilates. "Para fortalecer a saúde mental, os exercícios físicos que mais se destacam são aqueles que promovem bem-estar geral e ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. A combinação de atividades aeróbicas, alongamento e técnicas de relaxamento é considerada bastante eficaz. Aqui estão algumas", destaca.

