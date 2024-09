Saiba como está a saúde de Faustão após transplantes e complicações

Meses após realizar transplantes de rim e coração, Faustão tem quadro de saúde atualizado; confira como o apresentador está

Em processo de recuperação após passar por cirurgias e enfrentar complicações que preocuparam não só a equipe médica, mas familiares e fãs, o apresentador Faustão tem mostrado avanços significativos em seu estado de saúde. Apesar de ainda necessitar de acompanhamento regular e medidas preventivas para evitar complicações futuras, Fausto Silva apresenta progresso constante a cada dia.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Flávio Ricco, do R7, o comunicador passou por uma grande transformação nos últimos meses. Com dedicação total a cada fase de sua recuperação, incluindo intensas sessões de fisioterapia, ele tem demonstrado um compromisso notável com sua reabilitação.

Faustão adotou a prática de realizar atividades físicas diariamente e está focado em viver de modo diferente após a realização de transplantes cardíaco e renal.

Em recente entrevista ao Fantástico, da TV Globo, o comunicador compartilhou que está seguindo um rigoroso cuidado com a saúde e expressou profunda gratidão pelos órgãos que lhe deram a oportunidade de uma nova vida.

Faustão revela possibilidade de realizar novo transplante

No último dia 22, Fausto Silva revelou que pode passar por um novo transplante de rim. O apresentador, que recebeu um novo coração em agosto do ano passado, contou que foi alertado sobre a possibilidade.

Em entrevista ao jornalista Cesar Filho, no SBT Brasil, o comunicador falou sobre sua saúde. "A minha saúde está muito boa. Hoje eu fiz duas horas de ginástica, depois de dois transplantes, eu precisava recuperar a parte física. Se tornou meu mote de vida cuidar da funilaria", disse ele.

Depois, Faustão também contou sobre a diálise que faz duas vezes na semana. Ele acredita na redução do tratamento ou na possibilidade de um novo transplante. "Esta semana tem uma perspectiva de reduzir para uma vez na semana, até parar."

"Tem duas expectativas. Uma é essa que eu ainda estou acreditando na equipe que me atende, mas eu já tenho a possibilidade de operar com esse médico curitibano em Miami, eu fiz consulta com ele. Ele tem um outro sistema, com doadores vivos. Ele quer voltar ao Brasil para implantar no SUS (Sistema Único de Saúde). É uma revolução, isso vai dar mais possibilidades", detalhou ele, que passou pelo transplante do rim em fevereiro deste ano.