Saiba quais são os procedimentos íntimos mais procurados entre as mulheres

A busca pelo bem-estar e pela autoestima tem levado cada vez mais mulheres a procurarem por tratamentos de estética íntima feminina. Este ramo da cirurgia plástica, ginecologia e dermatologia tem se desenvolvido significativamente, oferecendo soluções seguras e eficazes para diversas preocupações estéticas e funcionais. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explora algumas das principais opções disponíveis, com a ajuda da ginecologista Raqueli Pertel.

NINFOPLASTIA: HARMONIA E CONFORTO

A ninfoplastia é um dos procedimentos mais procurados. Visa a redução dos pequenos lábios vaginais, corrigindo assimetrias e desconfortos causados por hipertrofia. Este procedimento não apenas melhora a estética, mas também pode aliviar desconfortos durante atividades físicas, uso de roupas justas e relações sexuais.

PREENCHIMENTO ÍNTIMO: JUVENTUDE E VOLUME

Com o envelhecimento, é comum que os grandes lábios percam volume, resultando em uma aparência mais flácida. O preenchimento com ácido hialurônico é uma técnica minimamente invasiva que restaura o volume e a firmeza, proporcionando um aspecto rejuvenescido à área íntima.

CLAREAMENTO VULVAR: CONFIANÇA RENOVADA

A hiperpigmentação da região íntima é uma queixa comum entre mulheres de diferentes idades, segundo os médicos. O clareamento vulvar, realizado através de peelings químicos ou lasers, visa uniformizar o tom da pele, aumentando a confiança e a satisfação com a própria aparência.

REJUVENESCIMENTO VAGINAL COM LASER DE CO2: SAÚDE E BEM-ESTAR

A laserterapia vaginal é uma técnica moderna que utiliza lasers fracionados de Co2 que estimulam a produção de colágeno, melhorando a elasticidade e a lubrificação vaginal. Este tratamento é especialmente benéfico para mulheres no período da amamentação, na menopausa, em tratamento de câncer com quimioterapia e radioterapia, que sofrem com ressecamento e desconfortos durante as relações sexuais.

REDUÇÃO DO MONTE DE VÊNUS: CONTORNOS DEFINIDOS

A lipoaspiração do Monte de Vênus é indicada para mulheres que desejam reduzir o volume excessivo na região púbica, alcançando um contorno corporal mais harmonioso. Este procedimento pode ser combinado com outras cirurgias estéticas para resultados ainda mais satisfatórios.

TERAPIA DE RADIOFREQUÊNCIA: TONIFICAÇÃO E REJUVENESCIMENTO

A radiofrequência é uma alternativa não invasiva que utiliza ondas de energia para aquecer as camadas mais profundas da pele, estimulando a produção de colágeno e elastina. Esta técnica é eficaz na tonificação da pele e no tratamento da flacidez vaginal.

“Os tratamentos de estética íntima feminina têm evoluído para atender às necessidades e desejos das mulheres modernas. Com técnicas avançadas, seguras, e de recuperação mais rápida, é possível alcançar resultados naturais que contribuem para a autoestima e o bem-estar. Consultar um profissional especializado é fundamental para entender as opções disponíveis e escolher a melhor abordagem para cada caso”, finaliza Nicola Biancardi.