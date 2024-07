O que é síndrome do pensamento acelerado? Murilo Huff revelou diagnóstico de doença

Diagnóstico de Murilo Huff requer atenção e acompanhamento com especialista em saúde mental

O cantor Murilo Huff revelou que convive há algum tempo com o diagnóstico de Síndrome do Pensamento Acelerado, transtorno que acaba provocando problemas sérios em atividades simples de sua rotina, como hiperatividade e dificuldade para pegar no sono.

"Estou aqui, mas pensando em mais dez coisas que estão acontecendo ou que podem acontecer. A cabeça não para, tem o lado bom e o ruim. É bem raro [relaxar], não durmo bem, eu tenho dificuldade para começar a dormir, acho que é a minha maior dificuldade", disse ele ao portal Leo Dias.

MAS, AFINAL, O QUE É SÍNDROME DO PENSAMENTO ACELERADO?

A Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) é um transtorno psicológico caracterizado pela incapacidade de desacelerar o fluxo de pensamentos. Esse distúrbio, que vem sendo cada vez mais diagnosticado, especialmente em tempos de alta conectividade e excesso de informação, pode afetar gravemente a qualidade de vida das pessoas que sofrem com ele.

Os principais sintomas da SPA incluem insônia, dificuldade de concentração, cansaço mental, ansiedade e irritabilidade. Pessoas com esse transtorno costumam ter a mente constantemente ativa, incapaz de se desligar ou relaxar, o que leva a um estado contínuo de alerta.

Conforme especialistas, as causas desta síndrome são multifatoriais e os principais fatores estão o uso excessivo de tecnologia, a falta de momentos de desconexão e relaxamento, o excesso de responsabilidades e a pressão constante por resultados.

É indicado que pessoas que recebem este diagnóstico façam acompanhamento profissional como cognitivo-comportamental e busquem adotar hábitos que promovam a saúde mental, como meditação, exercícios físicos regulares e momentos de lazer são recomendados para ajudar a mente a desacelerar, para saber gerenciar os pensamentos e reduzir a ansiedade.