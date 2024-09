O que aconteceu com Renata Alves? Conheça os tratamentos indicados para sua lesão

Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings detalha fratura sofrida por Renata Alves e informa quais tratamentos são os mais indicados

Ao sofrer um acidente doméstico na semana passada, a apresentadora Renata Alves (44) precisou se ausentar do programa Hoje em Dia, da Record. No dia 28, ela passou por uma cirurgia delicada, pois houve um cisalhamento do metacarpo e acabou partindo o osso em alguns pedaços, mas a comunicadora se recupera bem. Para entender melhor o caso, a CARAS Brasil conversou com o reumatologista Fabio Jennings, que detalha o problema e informa quais tratamentos são os mais indicados.

Renata fraturou o quinto metacarpo, um dos ossos da mão, enquanto realizava afazeres em casa. Por meio das redes sociais, ela tranquilizou os fãs e informou que iria iniciar o tratamento adequado com ajuda de um profissional especializado.

O especialista inicia explicando o que significa uma fratura no quinto metacarpo. "Metacarpo é o osso que liga o punho ao dedo da mão. Em cada mão, temos cinco metacarpos; sendo o primeiro localizado no polegar e o último ou quinto, no dedo mínimo. A fratura do quinto metacarpo compreende 20% de todas as fraturas da mão, e geralmente ocorre em atividades domésticas ou esportivas", informa.

Renata mencionou que sofreu o acidente realizando atividades domésticas simples. Jennings diz que esse tipo de fratura ocorre, geralmente, de um trauma ou impacto de alta energia. “Por isso, é comum nos boxeadores”, pontua. “Não é comum ocorrer a fratura com impactos leves ou na ausência de trauma significativo. Quando isso acontece, há a necessidade de investigação de doenças que causem deterioração da qualidade óssea como a osteoporose”, emenda.

O reumatologista destaca que o tratamento depende da gravidade da fratura. “Fraturas fechadas, sem desalinhamento ou rotação dos pedaços do osso são tratadas com imobilização da mão com órteses específicas por quatro a oito semanas. Quando a fratura é aberta ou com desalinhamento/rotação do osso, ou quando o osso é quebrado em várias partes (cominutiva), é indicado tratamento cirúrgico, sendo a Ortopedia a especialidade recomendada para essas lesões”, salienta.

O acompanhamento se faz com exame clínico e com RX para avaliar a consolidação da fratura. “Após a consolidação, de quatro a oito semanas, inicia-se a fisioterapia precocemente, que é fundamental para recobrar a função e destreza completas da mão”, finaliza.