Nicolas Prattes celebra recuperação do pai após internação: 'Agradecer a vida'

O ator Nicolas Prattes revelou que seu pai, Felipe Pires, foi hospitalizado durante as gravações da novela 'Mania de Você'

O ator Nicolas Prattes está aproveitando cada segundo de suas férias após finalizar as gravações de 'Mania de Você', da TV Globo. Ao lado do pai, Felipe Pires, o artista embarcou em uma viagem e dividiu com os seguidores alguns registros dos momentos especiais.

Por meio das redes sociais, Nicolas revelou que a viagem com o familiar é uma forma de celebrar a recuperação de Felipe, que ficou uma semana hospitalizado. O marido de Sabrina Sato explicou que recebeu a notícia da internação do pai enquanto ainda gravava os capítulos do folhetim das nove.

"O que ninguém sabe. No meio de uma das gravações da novela eu recebi uma ligação: ‘Seu pai está no hospital e não sai daqui hoje, bom você vir aqui’. Continuo a gravação sem falar nada pra ninguém. Sigo firme até o fim, era um dia de gravação com barco pegando fogo, fugas, bem complexo", iniciou o famoso na legenda.

"Resultado, 1 semana por ali, sem ter certeza de muita coisa. Ia do set pro hospital e vice versa. (Antes da novela, tínhamos uma viagem marcada de pai e filho, precisei desmarcar) Lógico que pensei nesse trajeto ao hospital, ‘putz, será que vai dar tempo?’, ‘essa viagem vai sair?’, ‘tá vendo, só por que não viajei...'", continuou o ator.

Sem revelar detalhes do que motivou a internação do pai, Nicolas Prattes contou que organizou a viagem novamente assim que Felipe Pires se recuperou. "Pois bem, férias. Deu tempo. Não esperei nem 1 segundo pra organizar tudo, agradecer a vida e fazermos aquilo que adiamos. Viajando com meu herói. Obrigado vida, Muito obrigado", finalizou Nicolas Prattes.

Nicolas Prattes fala sobre o luto após perda do bebê com Sabrina Sato

O ator Nicolas Prattes e a esposa, Sabrina Sato, viveram um momento bastante delicado no fim de 2024. A apresentadora, que estava grávida do primeiro filho do casal, acabou perdendo o bebê após sofrer um aborto espontâneo na 11ª semana de gestação.

Em entrevista à 'Quem', Nicolas abriu o coração ao falar sobre o processo de luto e em como enfrentou a dor. Intérprete de Rudá em 'Mania de Você', o artista, que se despediu recentemente da novela, ainda estava gravando os capítulos da trama quando tudo aconteceu; confira detalhes!

