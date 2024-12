Médico faz alerta após morte de tiktoker mirim com câncer: 'Incurável’

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica câncer raro que matou a tiktoker mirim Joules Smith, aos 6 anos de idade

Vítima de um câncer raro no cérebro, a tiktoker mirim Joules Smithmorreu aos 6 anos de idade, no dia 9 de dezembro. A notícia foi confirmada no último domingo, 15, pelo pai da menina, Joe Smith, com quem ela costumava gravar dancinhas fofas para a internet. Eles conquistaram quase 300 mil seguidores e 4 milhões de curtidas no TikTok.

Segundo o Serviço Nacional de Saúde dos Estados Unidos, a criança tinha um glioma pontino intrínseco difuso (DIPG) – um tipo de tumor cerebral encontrado no tronco cerebral que afeta crianças entre 4 e 6 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica o caso.

“Joules teve um tipo de tumor cerebral raro e agressivo que afeta principalmente crianças entre 4 e 6 anos, e é considerado incurável. Ele comumente é encontrado no tronco cerebral, parte do cérebro acima da parte de trás do pescoço, que é conectada à medula espinhal. A ponte controla muitas funções vitais, como respiração, frequência cardíaca e pressão arterial, e os nervos e músculos – usados ​​para ver, ouvir, andar, falar e comer”, informa Abissamra.

De acordo com ele, DIPG é um glioma, o que significa que começa nas células gliais do tronco cerebral. As células gliais dão suporte e protegem as células nervosas do cérebro. “Nos Estados Unidos, cerca de 300 crianças são diagnosticadas com DIPG a cada ano”, ressalta o médico.

Abissamra reforça que os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias (que afetam os glóbulos brancos), os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas (sistema linfático). “Geralmente, as doenças oncológicas do sistema nervosa central são tumores de enorme agressividade e mau prognóstico. Na infância, isso não é diferente. É necessário que os pais procurem um pediatra com qualquer queixa neurológica, mesmo as mais simples, e que mantenham acompanhando médico rotineiro”, finaliza o oncologista.

FUNERAL EM 27 DE DEZEMBRO

O tumor de Joules Smith foi descoberto em maio, e um amigo da família da menina chegou a fazer uma vaquinha virtual para arcar com despesas do tratamento. Ele informou, pela página da arrecadação, que o câncer era "incurável" e que o prognóstico era de apenas nove meses de vida.

Nas redes sociais, a família da criança explicou que fará um funeral em 27 de dezembro, no Crematório Garden of Eden, em Kent, na Inglaterra. Na publicação, eles convidam admiradores da tiktoker mirim a comparecerem e usarem roupas rosas e azuis por serem as cores de dois personagens que elagostava, Stitch e Angel, da série Lilo & Stitch.

