Médico diz que caso de Virginia Fonseca ilustra como é possível harmonizar saúde e estética

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi detalha procedimentos realizados por Virginia Fonseca

Virginia Fonseca (25) revelou recentemente, por meio das redes sociais, que passou por dois procedimentos em São Paulo. A empresária e influenciadora digital retirou uma hérnia umbilical e fez mastopexia. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi detalha os procedimentos da esposa do cantor Zé Felipe (26) e ressalta: "Cada vez mais comum".

No dia anterior, Virginia fez um post nos stories em que dizia: "Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice, voltei a usar piercing. E depois da Maria Flor, não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia. Me incomodava bastante, me incomoda. E hoje eu vou tirar, ela, se Deus quiser".

"E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito. O que eu falo sempre? Depois de três filhos, não é mais peito, é teta (risos)", fala influenciadora, mostrando que estava acompanhada do marido, mesmo ele falando "que não precisava".

Nicola Biancardi detalha os procedimentos de Virginia Fonseca. “Após sua gestação e período de amamentação, Virginia enfrentou um problema comum entre mulheres: a flacidez mamária, associada à perda de volume e sustentação das mamas, além de uma hérnia umbilical, condição muitas vezes decorrente do estiramento da musculatura abdominal durante a gravidez”, informa.

Segundo o cirurgião, a mastopexia é uma cirurgia destinada a corrigir a flacidez das mamas, reposicionando-as e removendo o excesso de pele. “No caso da Virgínia, foi utilizada a técnica de mastopexia em L, uma abordagem que resulta em uma cicatriz mais discreta do que a técnica tradicional em T invertido, amplamente conhecida. A escolha dessa técnica é feita com base na necessidade individual da paciente, levando em conta o grau de flacidez e a quantidade de pele a ser retirada”, explica.

Ainda de acordo com o especialista, a mastopexia em L é ideal para pacientes com moderada flacidez, pois combina um excelente resultado estético com uma cicatriz menos extensa. “Essa abordagem proporciona um contorno mamário natural e harmonioso, reduzindo o impacto visual da cicatriz, que se limita à região periareolar e à linha vertical abaixo da aréola, com uma leve extensão lateral. No caso de Virgínia, essa escolha se mostrou eficiente para devolver às mamas uma aparência firme e jovial, com um resultado que mantém a proporção e elegância natural do corpo”, fala.

Para Biancardi, a hérnia umbilical, que ocorre quando parte do conteúdo abdominal se projeta através de uma abertura na parede muscular, foi corrigida no mesmo procedimento. “Essa é uma condição que, embora muitas vezes indolor, pode causar desconforto estético e funcional. O reparo cirúrgico restabelece a integridade da parede abdominal, devolvendo à paciente conforto e segurança”, salienta.

O médico reforça que procedimentos combinados como esses são cada vez mais comuns, pois oferecem a vantagem de uma única internação, anestesia e período de recuperação. “No entanto, é fundamental que sejam realizados por um cirurgião plástico capacitado e em um ambiente hospitalar seguro, com uma avaliação criteriosa das condições da paciente”, frisa o médico.

“O caso da Virgínia ilustra como é possível harmonizar saúde e estética, atendendo a demandas funcionais e devolvendo autoconfiança às mulheres. A mastopexia em L, com sua cicatriz menos invasiva, e o tratamento simultâneo da hérnia umbilical mostram que a personalização do plano cirúrgico é a chave para resultados satisfatórios e seguros”, finaliza.

