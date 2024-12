Mariana Rios revela como descobriu condição rara: 'Zumbido sem fim'

A atriz Mariana Rios, diagnosticada com Doença de Ménière, contou como descobriu a condição e relatou os primeiros sintomas

A atriz e apresentadora Mariana Rios revelou recentemente que foi diagnosticada com uma condição rara, conhecida como Doença de Ménière - um distúrbio no ouvido interno que causa zumbido e episódios de vertigem. Em participação ao programa 'The Noite', do SBT, ela contou como descobriu o problema de saúde.

De acordo com Mariana, tudo começou após um pico de estresse relacionado ao trabalho. Apesar do primeiro sintoma, que foi o zumbido em um dos ouvidos, a artista explicou que demorou um tempo para procurar ajuda médica.

"Eu estava no trabalho, super estressada, fazendo toda hora ponte aérea entre o Rio e São Paulo, e meu ouvido começou um zumbido sem fim durante esse pico de estresse. Desci no Rio, sentindo o ouvido apitar, o ouvido ficou apitando um mês e não fui ao médico. Quando comecei a ficar tonta, ter labirintite, falei ‘tem alguma coisa errada'", relatou.

Na consulta com um profissional da saúde, Mariana Rios descobriu a Doença de Ménière. A atriz ainda revelou que o médico a alertou sobre a importância de procurar ajuda o mais rápido possível. "'Você veio tarde, deveria ter vindo nas primeiras 36 horas. Você perdeu 30% da audição'", relembrou ela.

Ao longo da entrevista com Danilo Gentili, a apresentadora explicou como lida atualmente com a condição. "Não posso dormir menos que 8 horas, nem mais que 9 horas por dia. Não estou generalizando, para cada pessoa [é diferente], mas o meu funciona dessa forma", declarou ela.

O que é a Síndrome de Ménière?

De acordo com o Portal Drauzio Varella, a síndrome de Ménière (hidropsia endolinfática) resulta da distensão do compartimento da endolinfa, líquido existente no interior do labirinto membranoso localizado na orelha interna.

A enfermidade deve o nome a Prosper Ménière, o primeiro a descrevê-la, e acomete principalmente adultos entre 30 e 50 anos. Estudos recentes indicam que há certa prevalência entre as mulheres.

Entre as causas conhecidas dessa síndrome estão os distúrbios autoimunes, os processos inflamatórios do ouvido, a sífilis e o traumatismo craniano.

