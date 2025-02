Mari Fernandez fala sobre seu emagrecimento: 'Problema de refluxo'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a cantora Mari Fernandez revela detalhes sobre seu processo de emagrecimento e também como é organização dos camarins

Mari Fernandez, de 24 anos, está em uma nova rotina após o início de seu processo de emagrecimento . Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a cantora, que alcançou um novo sucesso com o lançamento de Choro, Gelo e Gin, falou sobre as mudanças em sua alimentação, sua rotina de treinos e o acompanhamento médico.

Mari relembrou como decidiu perder peso. "Já estou bem adaptada. Hoje é mais fácil, mas o processo não foi. Quando realmente decidi fazer a dieta, foi porque eu estava com um problema de refluxo, que estava causando um desgaste nas minhas cordas vocais e atrapalhando minha vida profissional.", relatou.

“Foi aí onde eu tive que parar de comer algumas coisas que me faziam muito mal e atacava meu refluxo. Tive que melhorar a minha alimentação para ser mais saudável.”, comentou a cantora. Com sua vida marcada por muitos tours e shows, o camarim precisou ser adaptado em relação à alimentação.

Embora existissem algumas regalias, ela tentou não exagerar devido à dieta. “O meu camarim é bem básico. Eu quase não peço muitas opções de comidas, eu peço mais só opções voltadas para bebidas mesmo, como refrigerante e energético. Comida tem o básico, mas o que não pode faltar é pão com mortadela. Eu amo!”.

“Às vezes eu como depois do show, porque gasto energia no palco, então às vezes como um pão com carne, é um pão com mortadela ou um misto. É uma coisa que é crucial. Mas o que eu prefiro evitar é o doce. Porque não faz tanto bem para voz e nem para dieta”, finalizou.

Procedimento Estético

A cantora Mari Fernandez também compartilhou sobre o procedimento estético que realizou após sofrer com excesso de pele: "Eu venci os meus limites. Eu tenho um acompanhamento com a nutricionista, que me ajuda muito, e com o personal trainer, que são acompanhamentos que consegui colocar na minha realidade. Eu passei por um processo, que perdi 15 kg, e que quase cheguei a pesar 90 kg. Depois de emagrecer, eu tive muito aquele efeito sanfona. Emagrecia e engordava, e eu tinha muito excesso de pele. Eu decidi fazer uma lipoaspiração para reduzir esse excesso de pele que eu tinha."

Influência e Inspiração

Com uma nova rotina de treinos, a artista influenciou pessoas ao seu redor e fãs a seguirem os mesmos passos de uma vida mais saudável. “Meu assessor começou a treinar também quando viu que eu estava treinando, e quando viu que eu estava focada. A minha prima começou a treinar e já perdeu muitos quilos. Meus fãs falam que sou uma inspiração. Fico feliz de ser inspiração para as pessoas.”

Mari Fernandez durante seus primeiros dias de treino – Foto: Reprodução/Instagram

