Mari Fernandez celebra sucesso de novo DVD: 'Todas as músicas são especiais'

Com apenas dois anos de carreira, Mari Fernandez, de 24 anos, tem alcançado novos patamares no cenário musical. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora compartilhou sua felicidade com os resultados do recém-lançado DVD Ao Vivo no Rio de Janeiro Vol.2 . O projeto traz sucessos como Choro, Gelo e Gin; Mesversário e Que Pancada de Mulher.

Composições

Para Mari Fernandez, o processo de produção de uma música é a parte mais importante na carreira de um cantor. “É quando o artista realmente está criando o filho. Então é realmente quando a gente começa a prestar atenção em cada detalhe e começa a criar um amor muito grande pela música. Então, todas as músicas do DVD, todas elas são muito especiais para mim e eu acredito muito que todas são capazes de se tornar um grande hit, assim como acredito na ‘Só Sei Ser Fiel’, ‘Cores de religião'. Essa é a minha proposta de aposta para o Carnaval, que veio neste Volume 2 do Rio de Janeiro."

Ao ser questionada sobre a escolha do Rio de Janeiro como palco para a gravação, a artista revelou: "Eu escolhi o Rio porque, em 2024, o povo carioca me abraçou muito. Gravei vídeos com artistas do pagode, como Ferrugem, Dilsinho e Ludmilla, e minhas músicas começaram a tocar bastante pelo Rio. Algumas, como 'Dizem que Sou Louca' e 'Página de Ex', tiveram um ótimo desempenho nas rádios, e começaram a surgir muitos pedidos de shows. No total, fiz cerca de 67 apresentações no estado, todas com recorde de público. Fiquei surpresa ao ver todo mundo cantando minhas músicas e percebi que minha música tinha uma força enorme no Rio. Foi então que decidi gravar um projeto especial para realmente conquistar o coração desse público."

Participações especiais no audiovisual

No DVD, a artista Mari Fernandez contou com participações especiais e destacou o quanto gosta e é amiga dos cantores. "As escolhas foram feitas, primeiro, por eu ser amiga deles e, segundo, por admirar muito o trabalho de cada um. Tanto Guilherme & Benuto quanto Lauana Prado são grandes nomes do sertanejo. Como eu queria gravar um projeto 100% sertanejo, pensei: ‘Tenho que chamar apenas participações que realmente vão somar e agregar.’”

“Fiquei muito feliz porque Guilherme & Benuto e Lauana Prado deram uma atenção gigantesca ao projeto. São participações que contribuem muito para essa minha nova fase e são pessoas sensacionais. Só tenho a agradecer pela presença deles nesse DVD maravilhoso.", finaliza.

Confira um trecho do audiovisual de Mari Fernandez:

