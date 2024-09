Manu Bahtidão fala sobre diagnóstico de depressão e pausa na carreira

Manu Bahtidão saiu das redes sociais nos últimos dias; ela falou sobre decisão de tirar uma mini pausa em participação no Altas Horas deste sábado, 31

A cantora Manu Bahtidão foi uma das convidadas do Altas Horas que foi ao ar na noite do último sábado, 31, uma edição do programa focada na música paraense. Em papo com o apresentador Serginho Groisman, ela falou sobre a decisão de dar uma pausa em sua carreira nesse momento por conta do transtorno de ansiedade e crise do pânico, que a fizeram pausar a agenda de compromissos.

"Eu fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico recentemente. Eu dei uma pausa, mas uma mini pausa. Já era pra ter parado, porque eu já estava com alguns sintomas muito presentes. Chegou um momento que eu falei: 'não vou conseguir. Prefiro parar agora, me restabelecer, me cuidar'", explicou.

"É um medo, uma insegurança, uma dor, uma angústia sem fim e sem motivo aparente. Eu estou em um momento muito feliz da minha carreira, um momento que eu sonhei muito", começou. "São vinte e quatro anos trabalhando e buscando isso, e às vezes quando chega o momento em que as coisas acontecem, a gente fica meio assustado, com muita coisa que vem junto. Com o sucesso vem o bônus, mas vem o ônus. Muita coisa tem me assustado, mas tenho muito mais a agradecer do que pra reclamar", pontuou.

"Estou me cuidando, me restabelecendo, e já estou voltando, daqui a uma semana, uma semana e um pouquinho. Essa é minha primeira aparição", disse Manu.

A artista falou também sobre sua saída das redes sociais há pouco mais de dez dias: "Dei uma segurada pra dar uma pensada, me cuidar. Na rede social a gente embarca naquele mundo virtual e a gente acha que aquilo é a nossa realidade, quando na verdade é uma viagem que a gente faz, um caminho quase que sem volta. Depois que eu me afastei, que eu dei uma segurada, tenho voltado um pouco mais pra mim", finalizou.

