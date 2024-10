A jornalista da Globo Lilian Ribeiro usou seu perfil no Instagram nesta terça, 01, para compartilhar um relato sobre sua luta contra o câncer de mama

A jornalista da Globo Lilian Ribeiro usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 01, para compartilhar um relato sobre sua luta contra um câncer. Em uma publicação no feed da rede social, ela se lembrou de como se sentiu ao descobrir que estava com câncer de mama, em 2021.

"Há exatos três anos, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. Comentando sobre a data com uma amiga, ela me disse: 'é estranho, não sei se faz muito tempo ou se foi ontem'. É isso o que sinto! Tanta coisa mudou em mim e à minha volta desde então…", iniciou a repórter.

"Mas o mais importante MESMO é o que esse dia de HOJE significou pra mim: acordar com um café quentinho, fazer exercício físico, chamegar com minha filha, chorar na terapia por outro motivo, trabalhar, rir com os colegas de trabalho, voltar pra minha casa e pra minha família. Cada uma dessas coisas é valiosa. E, agora, eu me permito desfrutá-las", continuou.

"Se eu gostaria de ter tido câncer?! Não mesmo! Acredite, não recomendo! Kkkkcrying Mas eu sou grata pela vida que seguiu e mudou tanto. Obrigada, Deus! E obrigada a cada um que segue vibrando por mim", encerrou Lilian.

O diagnóstico

Para quem não se lembra, em novembro de 2021, a jornalista contou, durante o GloboNews em Pauta, da GloboNews, que havia sido diagnosticada com câncer de mama e já tinha começado a fazer a quimioterapia. Em 2022, ela fez uma publicação nas redes sociais para celebrar o fim das sessões de radioterapia. "Sete meses de tratamento e esse dia chegou! Obrigada a Deus, família, amigos e a tantos que eu nem conheço, mas pediram por mim nesse tempo", disse ela na oportunidade.