Nesta quinta-feira, 5, a influenciadora digital Isabel Veloso usou seu perfil no Instagram para explicar o motivo de sua ida ao hospital

Em meio ao tratamento paliativo por conta de um câncer, a influenciadora digital Isabel Veloso, que está grávida pela primeira vez, sofreu algumas complicações e precisou passar um dia hospitalizada. E nesta quinta-feira, 5, ela usou seu perfil no Instagram para explicar o motivo de sua ida ao hospital.

"Tem muito sensacionalismo. Eu tô bem, a infecção só estava bem alta, muita dor e é perigoso infecção urinária para gestante", disse. "Como eu tinha muita dor, cólica, dor no colo do útero, desconforto, fiquei com medo de ser algo com o bebê, mas é infecção urinária. Já estou tratando, tomando antibióticos, já faz alguns dias, mas não disse nada por aqui", completou

Em seguida, Isabel Veloso disse que passou por exames. "Fiz ultrassom, o médico disse que tinha um leve descolamento, mas que estava tudo bem, que ela ia colar de novo e que provavelmente seria só por culpa do crescimento e ela vai colar de novo. Não foi nada grave, o bebê está super bem", disse. "Meu bebê tá bem, super saudável. Não se preocupem", garantiu ela.

Pai da jovem falou sobre internação

Mais cedo, o pai da jovem, Joelson Veloso, falou sobre o diagnóstico. "Ela estava com muitas dores, com infecção, e ontem fizeram um ultrassom, que apontou um descolamento de placenta. Ela foi medicada e está se recuperando", disse o pai da influenciadora digital.

Na sequência, Joelson também contou que está tudo bem com o bebê e que já sabe o sexo do neto, mas ainda não pode revelar: "Ela está sendo acompanhada devido à gravidade, mas está tudo bem. Nós fizemos o morfológico e está tudo certo. Estamos muito felizes”, ele detalhou.

Vale lembrar que Isabel, que está grávida pela primeira vez aos 18 anos, foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas o tratamento parou de fazer efeito.