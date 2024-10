Grávida, ex-BBB Andressa Ganacin é internada na UTI. Saiba o que aconteceu

A ex-BBB Andressa Ganacin surpreendeu seus seguidores ao revelar que passou os últimos dias internada na UTI. Entenda o que aconteceu

A ex-BBB Andressa Ganacin surpreendeu seus seguidores ao revelar que passou os últimos dias internada na UTI. Ela, que está à espera de sua primeira filha com Nasser Rodrigues, explicou que precisou de atenção da hospitalar por causa de pré eclâmpsia.

"As semanas mais desafiadoras das nossas vidas! Era para ser só uma consulta de rotina de pré-natal… Eu mal poderia saber que a UTI seria a minha morada por esses últimos dias! Saímos de casa para mais uma consulta de pré-natal com a minha médica maravilhosa", iniciou ela, que já havia comentado que sua pressão estava um pouco mais alta, mas acreditou que era por causa do calor que estava fazendo em São Paulo.

"Minha gestação com 33 semanas até então foi muito linear, tranquila, presão estável, nunca tive hipertensão, a Sarah crescendo muito bem e sem nenhuma complicação. Eu realmente não pude reclamar de nada. Mas para minha surpresa a tal da “pré eclâmpsia” chegou por aqui. E sim, ela chegou chegando! A pré eclâmpsia para quem não sabe, é uma condição que traz riscos altíssimos para a vida da mamãe e do bebê", ela continuou.

Ao chegar no hospital, os exames mostraram que sua pressão estava alta. Por isso, a médica decidiu lhe encaminhar com urgência para o Pronto Atendimento. "Fiz todos os exames, a pressão subia cada vez mais e mais, e os médicos já indicaram a minha internação na UTI para tomar as medicações necessárias para priorizar a minha saúde e a da Sarah também. Foi assustador? Foi! Tive muito medo? Tive! Estão sendo dias de resiliência e incertezas? Sim! Mas nesses dias pudemos entender ainda mais que o controle de absolutamente TUDO está nas mãos de Deus!", desabafou.

"A gente acha que sabe do tempo das coisas… a gente espera deixar tudo “perfeito”! O quarto ainda não está pronto, o chá de bebê não aconteceu, tinham milhares de coisas que eu queria estar resolvendo agora para a chegada da Sarah. Mas nós estamos aqui! Acolhendo que Deus está sobre o cuidado de tudo! E que nada mais tem tanta importância se não estivermos bem!", complementou.

Por fim, disse: "O Senhor tem nos cuidado em todo o tempo! Estamos sendo cuidadas, amadas e logo mais voltamos com notícias pra vocês! 💜 Gratidão por todas as energias positivas e todo amor com a nossa família!"

