Fabiana Justus compartilha efeito colateral de medicação de manutenção

Passando pela semana de medicação de manutenção, Fabiana Justus compartilha efeito colateral e revela como está durante tratamento

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou nesta quarta-feira, 26, como está se sentindo durante a semana que está fazenda a medicação de manutenção. Indo ao hospital diariamente para tomar os remédios desse tratamento, a herdeira de Roberto Justus contou como está.

Nos últimos dias, a empresária explicou que uma vez por mês vai durante uma semana ao hospital para fazer a medicação de manutenção. Para o tipo de câncer, que tratou durante o último ano, o recomendado foi passar pela processo durante dois anos.

Como Fabiana Justus já havia comentado, durante a semana, em que recebe os remédios, ela pode ficar cansada, enjoada e ter outros sintomas. Dessa vez, a influencer disse como está. "Ontem eles me deram um remédio forte pra enjoo lá no hospital e ajudou demais! Tô só um pouco zonza/embrulhada, mas sem náusea", detalhou.

Nos últimos dias, a influenciadora explicou melhor sobre os efeitos da medicação de manutenção após ter lutado contra a leucemia e ter passado pelo transplante de medula . "E aí essa semana é sempre uma semana do mês que eu já sei que é um pouco mais chatinha, que geralmente eu fico mais enjoada, mais cansada, tem vezes que eu fico mais, tem vezes que eu fico menos, no final de janeiro, eu fiquei bem baqueada, bem enjoada, vamos ver como será essa semana e é chatinho também porque eu fico com o fiozinho pendurado", contou sobre ficar indo por cinco dias no hospital para receber os remédios.

Fabiana Justus fala sobre usar luvas na piscina após transplante

A influenciadora digital Fabiana Justusmostrou mais uma vez como pode curtir uma piscina após alguns meses de ter feito um transplante de medula depois de descobrir uma leucemia no início do ano. A empresária postou fotos na água e falou sobre sua vestimenta.

Usando roupa para proteger a pele, a herdeira de Roberto Justus surgiu radiante curtindo o dia de folga na piscina da fazenda da família. Fabiana Justus então chamou a atenção ao usar até luvas para o momento.

Nos últimos meses, Fabiana Justus já havia explicado o motivo de não poder se expor ao sol sem proteção. "Para quem está perguntando porque não pode tomar sol... quem faz transplante de medula óssea realmente não pode tomar sol. Eles falam que por uns dois anos, eu já era de tomar cuidado com o sol porque eu sou muito branquinha, mas agora eu estou tomando mais cuidado ainda porque pode ativar o GVHD de pele. Que é aquela história que a medula nova pode atacar a parte do corpo do receptor. Existe esse risco e quando você toma sol, você ativa esse GVHD de pele", começou ela.