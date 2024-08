Esposa de Zé Neto se pronuncia após receber críticas por afastamento do cantor

Esposa de Zé Neto, Natália Toscano responde às críticas após afastamento do cantor dos palcos devido à depressão e crises de pânico

Nesta sexta-feira, 23, Natália Toscano, esposa do cantor Zé Neto, se pronunciou após receber críticas envolvendo o afastamento do sertanejo dos palcos. Em suas redes sociais, a influenciadora digital comentou a decisão do marido de pausar a carreira para focar em sua saúde mental, após ele ser diagnosticado com depressão e enfrentar crises de pânico.

Para quem não acompanhou, a equipe de Zé Neto e Cristiano emitiu uma nota nas redes sociais para informar que a agenda dos cantores está suspensa por pelo menos três meses. No comunicado, foi revelado que Zé Neto está em tratamento contra uma depressão e síndrome aguda do pânico, por isso vai ficar afastado dos palcos.

Em seu perfil, Natália evitou falar sobre o diagnóstico do marido, o que gerou críticas, principalmente depois dela compartilhar uma publicidade. Agora, ela se pronunciou, explicando que não havia comentado antes por considerar o assunto íntimo e respeitar a privacidade do marido. Além disso, ela elogiou a decisão do cantor de focar em sua saúde mental e afirmou que está oferecendo seu apoio.

“Sobre a carta aberta que ontem o Zé publicou, foi uma decisão muito madura no meu olhar. Ele está em casa, rodeado de pessoas que o amam, da família dele, de amigos que levam ele para Jesus. Está bem assistido por profissionais, mas chega uma hora na vida da gente que a gente precisa parar”, a influenciadora iniciou seu relato.

Na sequência, Natália contou que o marido enfrenta a doença há anos: “Já faz quatro anos que o Zé luta contra a depressão e contra as crises de pânico. A gente já passou muita coisa juntos. Graças a Deus, Deus se fez presente em todas elas, mas não me cabe aqui falar sobre isso porque essa é a intimidade do José”, explicou.

“Antes dele ser o Zé Neto, ele é o José. Ele é o José marido, ele é José pai, ele é o José amigo e ele é José com ele mesmo. Chega um momento na vida da gente que a gente se perde nisso. É normal e acontece. Tem gente falando que é muito mimimi e na verdade a doença do século”, Natália saiu em defesa do marido e rebateu as críticas.

“É muito difícil porque a gente não tem algo para mostrar, não é uma doença palpável que você consegue mostrar a ferida. Tá dentro da gente”, a influenciadora afirmou e pediu para os seguidores olharem para as pessoas com mais carinho, amor, respeito e empatia: “Estou aqui para apoiá-lo, para ajudar, cuidar com carinho amor e proteção”, disse.

Sertanejo Cristiano comenta sobre ausência das redes sociais

No último domingo, 18, a dupla Zé Neto e Cristiano se apresentou no Festival Na Praia, em Brasília. Os cantores conversaram com o Portal Leo Dias e comentaram sobre a decisão de fazer sacrifícios durante a quaresma. Cristiano revelou que ficará longe das redes sociais pelos próximos 40 dias, enquanto Zé Neto está distante dos palcos.