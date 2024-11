Carreira de Zé Felipe pode piorar doença sem cura? Médico explica

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings explica o tratamento da espondilite anquilosante, doença que atinge Zé Felipe

Dono de diversos sucessos musicais, Zé Felipe (26) convive com o diagnóstico da espondilite anquilosante, conhecida também como espondiloartrite, desde 2019. A doença, que pode causar fortes dores, não tem cura e deixa os fãs preocupados devido a sua rotina intensa na carreira.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings explica que a carreira de Zé Felipe não prejudica sua doença . Ele afirma que o tratamento da espondiloartrite vem para que os pacientes possam ter uma vida normal, mesmo com o diagnóstico.

"Não, desde que siga corretamente o tratamento e acompanhamento médico propostos. Aliás, o objetivo do tratamento é devolver à pessoa a rotina de vida que sempre teve", afirma o médico. Jennings também explica como o tratamento acontece.

Leia também: Médico alerta possíveis complicações da doença de Zé Felipe: 'Perda de mobilidade'

"Incialmente, o tratamento com medicamentos é feito com anti-inflamatórios comuns. Mas, caso não melhore ou ocorram efeitos colaterais, são indicados os tratamentos biológicos —anticorpos de um mesmo clone reproduzidos em laboratório que se direcionam a neutralizar as moléculas (citocinas inflamatórias) que causam a inflamação."

"Temos vários agentes desse tipo aprovados para uso no Brasil com resultados eficazes e seguros. Mais atualmente, surgiram novos medicamentos, os Inibidores das Janus Kinases (iJAK) que são usados via oral para o controle da doença. É importante ressaltar que o tratamento não medicamentoso também é fundamental, como a melhora dos hábitos de vida e exercícios físicos regulares", acrescenta.

SAIBA OS PRINCIPAIS SINTOMAS DA ESPONDILOARTRITE:

Dor na região lombar crônica (dura mais de 3 meses) do tipo inflamatória, isto é, piora com repouso e pela manhã e melhora com os movimentos;

Ocorrem também inflamações em articulações (artrite) e nos tendões (tendinites e entesites);

Rigidez na coluna e articulações, pior pela manhã.

Leia mais em: Poliana Rocha impressiona com semelhança entre Zé Felipe e Maria Flor: 'Iguais'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ZÉ FELIPE NO INSTAGRAM: