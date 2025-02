Ana Paula Minerato retira substância do corpo: ‘Estava deformando'

A modelo Ana Paula Minerato, nos preparativos para o Carnaval, aproveita o momento para empinar os glúteos e exibir sua boa forma

A musa do Carnaval Ana Paula Minerato, de 33 anos, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a decisão de realizar um procedimento para remover o hidrogel que havia sido aplicado em seus glúteos, após enfrentar complicações. A modelo, que foi acusada de racismo há pouco tempo, esteve em uma clínica estética no Rio de Janeiro, onde fez algumas sessões de remoção do hidrogel.

Durante o processo, ela aproveitou para exibir sua boa forma e mostrando-se alguns dos resultados. "Voltei, gente, para dar continuidade ao tratamento no meu glúteo. Nosso projeto: bumbum na nuca, redondinho e sem flacidez!", disse Ana Paula.

"Coloquei hidrogel há mais de dez anos atrás no meu bumbum, mas ele acabou deslocando no meu corpo, ele estava deformando meu corpo. Graças aos doutores, conseguimos retirar todo o produtor e resolver da melhor forma possível com a remodelação de glúteos" , completou.

Especialista explica a remoção do hidrogel

O especialista responsável pelo caso de Ana explicou o procedimento, destacando que, com apenas algumas sessões, foi possível aspirar o hidrogel e projetar o bumbum para cima, proporcionando um melhor resultado estético. “Conseguimos melhorar o que já era maravilhoso”, afirmou em suas redes sociais.

Animada com a transformação, a musa celebrou os resultados do tratamento: “Depois de três retiradas de hidrogel, agora sim estou começando a remodelar o glúteo como sempre quis!” .

O uso de hidrogel em procedimentos estéticos nos glúteos pode representar sérios riscos à saúde, incluindo infecções, inflamações e reações adversas no corpo. Caso a aplicação não seja realizada por profissionais qualificados ou se houver a utilização de um produto inadequado, as chances de complicações aumentam. Essas complicações podem resultar em deformações estéticas indesejadas e, em casos mais graves, problemas permanentes que afetam a saúde do paciente ao longo da vida.

Ana Paula Minerato - Foto: Reprodução / Instagram

