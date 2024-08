A atriz Paolla Oliveira arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros toda deslumbrante

Paolla Oliveira agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, ao compartilhar fotos e um vídeo em que aparece exibindo toda sua beleza com um look deslumbrante.

Nos registros publicados no feed do Instagram, a atriz aparece usando um vestido longo de cor branca e com um decote generoso. O modelito transparente deixa em destaca o corpaço da famosa, que namora o cantor Diogo Nogueira.

Ao dividir as imagens em que posa fazendo carão, Paolla confessou como estava se sentindo com a sua produção. "Sol em leão né? Tô me achando. Alguém mais?", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo diversos elogios.

"Maravilhosa demais", disse uma seguidora. "O verdadeiro significado de mulherão da por**", escreveu oura. "Eu venero essa mulher", confessou uma fã. "A mais perfeita do mundo e quem concorda, respira", falou mais uma.

Confira:

Paolla Oliveira abre álbum de fotos raras ao lado do pai

A atriz Paolla Oliveira encantou os seguidores na tarde deste último domingo, 11, ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros raros ao lado do pai, José Everardo Oliveira. Em celebração ao Dia dos Pais, a artista reuniu diversos momentos especiais em uma publicação e aproveitou o para realizar uma linda homenagem ao patriarca.

"Faz algum tempo que procuro fazer com que as datas especiais sejam realmente especiais. Estar perto e ver, por exemplo, um homem que, quando criança, engraxava sapatos, cuidava do gado e, na adolescência, vendia bíblias, hoje soltar pipa como uma criança e se permitir ser cuidado por mim (mesmo com o medo de arrancar o bigode, que é sua marca registrada) não tem preço", iniciou ela na legenda.

"Apropriar-me do meu tempo para que ele se estenda até os momentos mais simples, inusitados e delicados com ele e com todos que amo é a vida acontecendo. Aproveito para deixar um beijo carinhoso para todos os pais que merecem respeito e admiração, como o meu. Feliz Dia!", completou. Confira a publicação!