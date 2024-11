Mileide Mihaile revela quanto gastou com cirurgia plástica

Após passar por uma nova cirurgia plástica, a influencer Mileide Mihaile revelou quanto gastou para realizar o procedimento estético

A influenciadora digital Mileide Mihaile passou por uma cirurgia plástica na semana passada e revelou algumas curiosidades para os fãs. Inclusive, ela contou quanto dinheiro gastou para realizar o procedimento estético.

A morena passou por uma cirurgia de mastopexia com troca das próteses de silicone. “Gastei aproximadamente R$ 100 mil entre médico, hospital, acessórios e pós-operatório. Precisa se preparar também para ficar um mês sem trabalhar. O pós-operatório é muito importante para o resultado ficar impecável”, disse ela na internet.

Além disso, Mihaile contou quais outras cirurgias plásticas já fez em sua vida. “Tenho lipo LAD, silicone e ninfoplastia”, afirmou. Desta vez, ela colocou próteses de 205 ml.

Mileide Mihaile superou trauma

A influencer Mileide Mihaile contou que precisou superar o trauma de outra cirurgia para realizar o procedimento neste momento. Ela disse que teve complicações quando mexeu nos seios no passado.

"O silicone que fiz no passado me fez sofrer horrores. Escolhi o melhor médico da cidade, paguei cada centavo no melhor hospital, mas sofri o pão que o diabo amassou. Meus seios abriram e a cicatrização foi péssima. Tinha cicatriz de queloide até ontem e o médico nem apareceu no quarto para me ver. Então eu tinha trauma e bloqueio. Agora estou em casa, sem dores, com meu médico e toda a equipe atentos, me sinto realizada e cuidada como mereço", declarou.

Então, ela ainda revelou que sempre escolhe o mês de novembro para fazer suas cirurgias. "Venci o medo e o trauma e fiz minha mastopexia com troca do meu silicone, que já estava no tempo de trocar e enrolando há anos. Que sensação incrível é essa de realizar as metas de cuidados pessoais de 2023, né? Agora só falta uma no profissional, mas vamos falar sobre isso no dia 15/11. Todas as minhas cirurgias dão certo e acontecem em novembro, o que acho muito curioso. Tenho certeza de que é uma bênção, já que é o mês em que Deus me abençoou com Yhudy, meu anjo, meu tudo, meu filho”,disse ela.

E completou: “Estou leve, ansiosa pelo resultado final e louca para contar tudo para vocês sobre o motivo do meu trauma e a superação de cada um deles. Já no primeiro dia, consigo ver uma diferença ABSURDA e linda, tanto na estética quanto no conforto da cirurgia, e no desenho da mama”.

