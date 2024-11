Mileide Mihaile se submete a nova cirurgia plástica: ‘Venci o medo e o trauma’

Após enfrentar complicações em uma cirurgia plástica, Mileide Mihaile revela que passou por um novo procedimento e compartilha seu relato

Na noite do último sábado, 2, Mileide Mihaile usou as redes sociais para revelar que se submeteu a uma nova cirurgia plástica. Após enfrentar complicações em um procedimento anterior, a influenciadora digital compartilhou que conseguiu vencer o medo e retornou ao centro cirúrgico para remodelar as mamas e trocar os implantes de silicone.

Em seu perfil no Instagram, Mileide compartilhou um álbum de fotos e vídeos de sua internação. Entre os registros, ela aparece brincando com a equipe médica e recebendo o carinho da família para enfrentar o momento difícil. Na legenda, a influenciadora digital explicou que precisava trocar as próteses, mas adiou o procedimento devido ao medo.

“Venci o medo e o trauma e fiz minha mastopexia com troca do meu silicone, que já estava no tempo de trocar e enrolando há anos. Que sensação incrível é essa de realizar as metas de cuidados pessoais de 2023, né? Agora só falta uma no profissional, mas vamos falar sobre isso no dia 15/11”, Mileide legendou a publicação e falou sobre seus objetivos.

“Todas as minhas cirurgias dão certo e acontecem em novembro, o que acho muito curioso. Tenho certeza de que é uma bênção, já que é o mês em que Deus me abençoou com Yhudy, meu anjo, meu tudo, meu filho”, a influenciadora digital apontou a coincidência com o nascimento do filho e agradeceu o apoio da equipe médica em seu novo procedimento.

Na sequência, Mileide contou que está animada para ver o resultado: “Estou leve, ansiosa pelo resultado final e louca para contar tudo para vocês sobre o motivo do meu trauma e a superação de cada um deles. Já no primeiro dia, consigo ver uma diferença ABSURDA e linda, tanto na estética quanto no conforto da cirurgia, e no desenho da mama”, disse.

“Vamos ter 15 dias para falar sobre isso, e nos stories vou aprofundar e tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Cirurgia é algo muito sério, e precisamos ter cuidado e responsabilidade ao escolher os profissionais que estarão com nossa vida nas mãos, né? Um beijo, amo muito vocês!”, a influenciadora digital concluiu relembrando o trauma em seu passado.

Mileide Mihaile revela problema com cirurgia estética:

Para quem não acompanhou, Mileide Mihaile viveu uma experiência dolorosa após realizar uma lipoaspiração. Em entrevista ao jornal O Globo, ela revelou que o procedimento gerou coágulos, fibroses e dores. Além de ter dificuldade para dormir, ela ficou com o psicológico abalado devido às complicações, o que resultou em um trauma.

