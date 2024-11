Lindsay Lohan gastou valor milionário para conseguir look 'rejuvenescido'

Lindsay Lohan surpreendeu fãs ao aparecer com um visual muito mais jovial e sem as suas conhecidas sardas neste final de semana, no dia 23

Recentemente Lindsay Lohan deixou os fãs completamente espantados ao exibir um look rejuvenescido em suas recentes aparições públicas, a última delas foi quando a estrela do cinema surpreendeu o público ao riscar o tapete vermelho ao lado do marido, o produtor Bader Shammas, no The Paris Theatre, em Nova York no sábado, 23.

As novas fotos acabaram levantando rumores sobre possíveis intervenções e procedimentos estéticos (já que até as conhecidas sardas da ruiva - agora loira - sumiram). E um médico especialista em estética foi ao Instagram para revelar que a estrela gastou até R$ 1,7 milhão para "enganar" o tempo e parecer muito, mas muito mais jovem.

Lindsay Lohan - Foto: Getty Images

O Dr. Jonny Betteridge deu detalhes sobre os possíveis procedimentos feitos no rosto da estrela de 'Meninas Malvadas', incluindo um lifting facial, uma cirurgia de pálpebra superior, uma rinoplastia e um lifting cirúrgico de sobrancelha.

Betteridge acredita que ela provavelmente fez "um lifting cirúrgico" em "algum grau" e que a abordagem provavelmente foi feita de forma "endoscópica", minimamente invasiva. Ele ainda apontou que a atriz fez "botox, lifting labial, preenchimento labial e facetas".

O médico, que acredita que a estrela gastou de 200 a 300 mil dólares pelos procedimentos, ainda apontou que ela fez um tratamento a laser e teve "uma rotina de cuidados com a pele liderada por um dermatologista".

Internautas concordaram com as afirmações do médico e apoiaram a escolha de Lindsay: “Belíssima” e “impecável” foram alguns dos termos mais comentados, "Acho que é um trabalho cirúrgico fantástico e ela deveria divulgar seu cirurgião", escreveu uma, "Ela está incrível. Eu queria ter US$ 200 a US$ 300 mil", outra seguidora acrescentou, "Eu não consegui reconhecê-la. Eu adorei o seu rosto", comentou uma terceira.

Por que Lindsay Lohan se afastou de Hollywood? Descubra o motivo

Após ficar vários anos afastada da fama, a atriz Lindsay Lohan está de volta com tudo para Hollywood! Recentemente, a estrela participou da festa pós-Oscar da Vanity Fair e mostrou que voltou para ficar, com vários projetos em sua agenda. Porém, a famosa revelou o verdadeiro motivo de ter se afastado do público anos atrás.

Em entrevista à Vanity Fair, a estrela de Meninas Malvadas revelou que o mundo da fama teve um grande impacto negativo em sua vida pessoal. Isso porque a ruiva sempre foi muito perseguida pelos tabloides e sites de fofoca quando mais nova.