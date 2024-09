Flávia Alessandra impressiona ao posar com maiô estiloso em dia de praia

Usando um maiô elegante, a atriz Flávia Alessandra colecionou elogios ao mostrar novas fotos renovando o bronzeado na praia

A atriz Flávia Alessandra aproveitou o dia ensolarado deste sábado, 07, para renovar o bronzeado na praia! Através das redes sociais, a artista abriu um álbum de fotos tiradas diretamente do cenário paradisíaco onde curtiu o fim de semana.

Esbanjando beleza e boa forma, Flávia Alessandra escolheu um maiô tomara que caia nas cores preto e rosa. O look de banho básico e estiloso realçou ainda mais suas curvas impecáveis.

"Dia de sol e conexão com o melhor da vida…", escreveu a esposa do ator e apresentador Otaviano Costa na legenda. Em poucos minutos, Flávia Alessandra rapidamente colecionou diversos elogios dos internautas, que lotaram os comentários com mensagens carinhosas à atriz.

"Você é tão linda!", encantou-se uma seguidora. "Muito diva e linda se divertindo", declarou outra. "Você sempre bela, qual segredo da fórmula da juventude?", questionou uma terceira.

Recentemente, a famosa também arrancou elogios ao posar com um vestido de crochê durante sua passagem na Bahia. Na ocasião, Flávia Alessandra curtiu uma noite agradável no nordeste brasileiro e escolheu um look longo com as costas nuas para aproveitar a festa à beira-mar.

Confira as fotos de Flávia Alessandra na praia:

Flávia Alessandra reflete sobre sintomas da menopausa

Em junho deste ano, Flávia Alessandra refletiu com os seguidores sobre os sintomas da menopausa. A atriz, que completou 50 anos recentemente, compartilhou que está tendo insônia pela primeira vez e desabafou sobre a falta de diálogos a respeito deste e outros sintomas.

"Bom dia com a novidade na minha vida. Depois de madura, eu dei para ter insônia, olha isso. Nunca tive, minha mãe sempre teve. Fiz 50 anos e venho consultando médicos, entendendo, pesquisando sobre a menopausa. Eu sempre soube sobre o calorão. Agora, insônia, realmente eu não sabia. Vocês sabiam que um dos sintomas da menopausa pode ser insônia?", iniciou nos Stories do Instagram.

E continuou: "É tão louco, né? Eu nunca tinha ouvido falar, e a gente fala tão pouco sobre isso. Tantas mulheres estão na casa dos 50 e vão passar muitas outras décadas, então a gente precisa falar. Não é só o calorão, a oscilação do humor. Meu amor, a gente já tem oscilação de humor porque a gente menstrua uma vida inteira".