O ator Alexandre Barillari está com novo visual! Nesta quarta-feira, 14, ele compartilhou que passou por uma transformação radical em seu cabelo

O ator Alexandre Barillari está com novo visual! Nesta quarta-feira, 14, ele compartilhou que passou por uma transformação radical em seu cabelo. O artista ficou careca para viver um vilão no filme Juntos para Sempre, baseado no livro homônimo de Walcyr Carrasco. A produção aborda assuntos como encarnação e reencarnação e o ator interpreta o carrasco Andrés, responsável pelas mortes de vários personagens.

“É um personagem que movimenta a mola dessas encarnações. Não fiquei espantado em ter que raspar o cabelo para ficar careca. Não sou apegado a cabelo. Lembro de ter dito isso ao Walcyr quando ele me convidou para fazer o Guto de ‘Alma Gêmea’: ‘Quero me irreconhecer nesse personagem’. Acho que consegui. Não só no que concerne ao espírito do personagem, mas também o que concerne à sua aparência", disse ele, que está no ar na reprise da novela Alma Gêmea, ao portal GShow.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou o momento em que raspa a cabeça e recebeu elogios dos internautas. "Fica lindo de qualquer jeito e já podemos esperar outro vilão muito bem interpretado. Tem atores que têm aquela energia potente da vilania e você é um deles", disse um.

"Você é lindo de qualquer jeito. Careca. Barbudo ou não. Sua beleza não é apenas estético, sua alma, seu carisma, seu jeito. Você é incrível", comentou outro. "Deus abençoe seus passos, hoje, amanhã e sempre. Sou um grande fã seu", escreveu um terceiro internauta.

Veja como ficou:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Barillari (@alexandre.barillari)

Boa forma

Ainda ao GShow, o ator contou o que faz para manter a boa forma. “Sou abstêmio e tenho orgulho de dizer que nunca tomei álcool na vida. Nunca nem provei bombom de licor com cereja. Tenho a impressão que essas regras que me impus fizeram alguma diferença hoje em dia. Orgulho do nunca!”