O cantor Zeca Pagodinho encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos com o neto, Vittorio, herdeiro de sua filha, Eliza

O cantor Zeca Pagodinho usou as redes sociais neste domingo, 4, para anunciar o nascimento de seu sexto neto, Vittorio, herdeiro de sua filha, Eliza, com Igor Pitasi.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou fotos em que aparece com a esposa, Mônica da Silva, e o netinho recém-nascido, e celebrou a sua chegada. "Vittorio nasceu! Viva Vittorio! O amor só cresce na família Pagodinho!", celebrou.

"Nasceu Vittorio, filho da Eliza e do Igor, irmão do Noah e do Domenico! Vovô Zeca e Vovó Mônica, e toda a família, estão só felicidade! Que Vittorio tenha sempre muita saúde, bençãos e alegrias!!!", acrescentou.

Os fãs celebraram a vida do neto caçula do artista. "Muita saúde e felicidades para vocês! Seja bem-vindo, Vittorio", disse uma seguidora. "Saúde e felicidades sempre!!", desejou outra. "Muitas bençãos e felicidades para o Vittorio e família!!", falou uma terceira.

Vale lembrar que Zeca Pagodinho também é avô de Noah, Catarina, Miguel, Domênico e Martin, que nasceu em junho deste ano.

Zeca Pagodinho celebra a relação com os netos

O cantor Zeca Pagodinho foi o convidado do Altas Horas e durante a atração, que comemorou os 40 anos de carreira do sambista com uma edição especial, ele falou sobre sua relação com a família. "Já fiquei muito com a banda, agora vou ficar muito na minha casa, vou para o sexto neto mês que vem", disse Zeca Pagodinho durante o programa.

Serginho Groisman perguntou o nome dos seis netos. O cantor pediu “calma”, mas lembrou de todos, incluindo o que vai nascer em breve. O neto previsto para nascer no próximo mês é Victorio, filho de Eliza. No início de junho, o sambista conheceu seu quinto neto, Martin, filho de Luizinho. Zeca também é avô de Noah, de 14 anos, Catarina, de 10 anos, e de Miguel e Domênico, ambos com 2 anos. Saiba mais!