João Lucas e Sasha celebram Páscoa 'longe da família': 'Diferente dos outros anos'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor João Lucas comenta como pretende comemorar a Páscoa ao lado da esposa em viagem internacional

A Páscoa neste ano será celebrada de uma forma diferente por João Lucas (25) e sua esposa, a estilista Sasha Meneghel (26). Longe da família no feriado, o cantor conta que os dois aproveitaram para conhecer um destino internacional novo e reforça a importância da data para sua fé.

"Esse ano, estamos celebrando a Páscoa só eu e a Sasha . Viemos para o Peru", conta, em entrevista à CARAS Brasil. "Em uma viagem surpresa para ela. Estamos juntos e vamos passar aqui, diferente dos outros anos, longe da família, mas tendo um momento de descanso e de explorar um país que a gente não conhecia."

Além da comemoração do feriado, o artista trabalha na divulgação de seu novo EP João Lucas Ao Vivo, que será lançado nesta nesta quinta-feira, 17, às 20h em todas as plataformas digitais. Para ele, o momento é de reflexão e alegria de entregar o trabalho, que conta com regravações de cinco faixas de seu disco de estreia homônimo, divulgado no fim de 2024.

"Como cristão, a Páscoa é uma data muito significativa para mim. Desde pequeno tenho boas memórias dessa data, que a gente lembra e pensa, em fé, Jesus e sua ressuirreição. Procuro sempre fazer uma reflexão sobre como essa celebração impacta na minha vida e na minha relação com as pessoas", completa o artista, que surgiu nos Stories na última quinta-feira, para mostrar um pouco da viagem.

"Bom dia, estou vindo aqui com essa cara de sono por dois motivos. Primeiro: olha onde eu estou", começou ele, em seu perfil. "E eu falei que saía hoje ao meio-dia, e na verdade sai às 20h. Estou muito impressionado com o lugar, então vou mostrar para vocês. Olha que lindo."

