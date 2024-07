Neymar explode o fofurômetro com fotos de antes e depois do look de Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr recebeu a visita da filha Mavie na Arábia Saudita e surpreendeu ao mostrar novas fotos da herdeira

O jogador de futebol Neymar Jr mostrou o seu lado de papai coruja ao publicar novas fotos de sua filha Mavie, de 9 meses, fruto do namoro com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Nesta quarta-feira, 24, o papai coruja brincou ao exibir fotos de antes e depois do look da herdeira.

Na primeira foto, Mavie apareceu fofíssima com minissaia, camiseta com mangas volumosas e sapatos brancos com meias cheias de babados. Enquanto isso, na segunda foto, a bebê apareceu apenas de fralda e sapato para brincar à vontade com o pai.

Nas imagens, o atleta escreveu: “Quando a mamãe arruma para sair / Quando o papai chega do treino”.

Vale lembrar que Neymar Jr é pai de três crianças: Davi Lucca, de 12 anos, Mavie, de 9 meses, e Helena, que nasceu no início de julho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Preço do look de Mavie

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 9 meses, marcou presença na festa de aniversário de sua tia Bianca Biancardi na noite de quinta-feira, 18. Para a ocasião, ela surgiu com um look de crochê fofíssimo e esbanjou simpatia ao participar do Parabéns para a tia.

No colo de Bianca, Mavie foi fotografada pelos amigos da família e apareceu com um conjunto de crochê em tom de verde. O casaquinho que ela usou custa cerca de R$ 219 e a calça é vendida pelo valor de R$ 149.

Antes da festa, Bruna Biancardi fez uma homenagem carinhosa para sua irmã, Bianca. "Hoje é aniversário da melhor titia desse muuuundo. Ela é tipo uma segunda mamãe pra mim, gente.. cortou o meu cordão umbilical e desde lá cuida de mim e ajuda a minha mamãe todos os dias. Sabiam que nos meus primeiros meses de vida ela acordava todas as madrugadas com a minha mãe? Ela é maravilhosa, faz tudo pra mim e por mim, ama brincar muito, me dar comidinha, me fazer sorrir e se fico 2 dias longe dela, ela acha que vou esquecer quem ela é.. Tadinha, avisem ela que esse amor é pra sempre e que não vou esquecer dela nunquinha! Bjs Mavie. @bibiancardi que seu novo ciclo seja tão especial quanto você! Continue sendo essa menina doce e essa mulher dedicada em tudo o que faz! Obrigada por tudo! Amamos muito você", disse ela.

Em resposta, Bianca disse: "Meu pai amado, o que eu chorei lendo isso. Toda dedicação e pouco por vocês! Sempre vou cuidar da nossa pequena e de você. Amo vocês mais que tudo".