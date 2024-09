Nasce Giuseppe, primeiro filho do cantor Benuto, dupla com Guilherme

Nesta sexta-feira, 13, nasceu Giuseppe, o primeiro filho do cantor Benuto, que faz dupla com Guilherme. A mamãe Gabriela e o bebê passam bem

Nesta sexta-feira, 13, nasceu o Giuseppe, primeiro filho do cantor Benuto e da esposa Gabriela Brigliador. O bebê veio ao mundo às 02h40 da madrugada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Giuseppe Brigliador Artioli nasceu com 3.280Kg e 51cm. O parto normal foi realizado pela Dra. Stael Porto Leite. “Com certeza o dia mais feliz de nossas vidas, quero muito deixar registrado o nosso agradecimento a toda equipe médica, enfermeiros e a doutora Stael, que nos proporcionaram um dos melhores momentos. O Giussepe veio realmente para somar, ele é a força e o elo da nossa união”, comentam Benuto e Gabriela.

Giussepe é a forma italiana de José, que significa “aquele que acrescenta” e é exatamente esse o impacto que ele já causou na vida dos papais. Giuseppe e a mamãe Gabriela passam bem.

Em seu Instagram Stories, Benuto, que faz dupla com Guilherme, celebrou o nascimento do bebê. O artista compartilhou uma foto da esposa com o filho e se declarou.

"Hoje eu vivi o milagre da vida. Obrigado, meu Deus, pelo nosso filho lindo. Giuseppe nasceu às 2h40 com a bênção do Senhor em nossas vidas. Gabriela, você é a mulher mais forte que eu conheço, meu amor. Te amo sempre. Estou sem palavras ainda", escreveu ele.

Figurinos luxuosos

Os cantores Guilherme e Benuto realizaram a gravação do novo DVD, chamado +Amor + Música, em São Paulo, e escolheram figurinos luxuosos. Os looks dos artistas foram avaliados em mais de R$ 500 mil e contaram com peças de grifes internacionais.

Guilherme e Benuto usaram figurinos criados pela stylist Roze Motta e finalizados por Fabricio Neves. Entre as grifes escolhidas, os cantores usaram modelitos de Dolce & Gabbana, Prada e Balmain. Nas joias, eles usaram peças com diamantes e muito brilho.

“Para a gravação do DVD ‘+ Amor + Música’, eu criei figurinos que fossem uma verdadeira expressão da personalidade de Guilherme e Benuto, combinando a exclusividade das peças com as grifes internacionais e o glamour de cada joia escolhida. Cada detalhe foi pensado para realçar o estilo único de cada um. A fusão desses elementos resultou em looks que são tanto sofisticados quanto inesquecíveis”, disse Roze Motta.