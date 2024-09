Munik Nunes explode o fofurômetro ao mostrar detalhes do mesversário da filha

A ex-BBB Munik Nunes mostrou a festinha intimista que organizou para comemorar o quinto mês de vida de sua filha, Catarina

Munik Nunes, a campeã do Big Brother Brasil 16, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar as fotos da comemoração do mesversário da filha, Catarina. A bebê, fruto de seu casamento com Paulo Simões, completou cinco meses de vida nesta quinta-feira, 19.

Para comemorar a data especial, a influenciadora digital realizou uma festa em sua casa, que contou com bexigas cor de rosa, docinhos e um bolo todo decorado. Além disso, a mamãe caprichou no look da herdeira: um vestido de crochê rosa e uma presilha de laço no cabelo.

Ao dividir as fotos e vídeos da celebração, que teve a presença de Dora Nunes, mãe de Munik, a ex-BBB se derreteu. "Mais um mês de vida, mais um mês de puro amor! Cinco meses da minha princesa. É incrível ver como você cresce e nos ensina tanto todos os dias", escreveu a influencer na legenda da publicação.

A postagem encantou os internautas. "Tá linda demais", disse uma seguidora. "Que neném linda, meu Deus", falou outra. "Tá passando tão rápido", observou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Munik Nunes Simão (@muniknunes)

Leia também:Ex-BBB Munik Nunes mostra detalhes do quarto da filha: "Que perfeito"

Munik Nunes explica por que escondeu casamento

Depois de meses sem revelar o casamento com Paulinho Simão, a influenciadora Munik Nunes decidiu explicar por que resolveu manter a discrição quanto a união. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre detalhes envolvendo a notícia que pegou os fãs de surpresa. Segundo Munik, o fato dela ser famosa não impede de manter informações de sua intimidade longe dos fãs e da mídia.

"Tem coisas que gosto de manter só para mim e quem é mais próximo. Amo as pessoas que me acompanham, amo compartilhar sobre o que faço, como, uso e tudo mais, mas se sinto que não é o momento de falar sobre algo, guardo para mim. Tento pensar que se isso vai trazer algum tipo de energia negativa, é melhor não falar e esperar o momento certo", explicou ela, que está com o amado desde janeiro de 2022. Confira a entrevista completa!