Lea Michele anuncia o nascimento da filha. Saiba o significado do nome

Atriz da série Glee, Lea Michele celebra o nascimento da filha e revela qual é o nome da criança

A atriz Lea Michele, que ficou mundialmente conhecida por atuar na série Glee, já é mamãe pela segunda vez! Neste domingo, 25, ela anunciou o nascimento de sua filha, que recebeu o nome de Emery Sol Reich.

Nas redes sociais, a artista mostrou uma foto da perninha da filha e das mãos de sua família. “Nossos corações estão preenchidos”, disse ela na legenda.

O nome da menina, Emery, vem do nome germânico Emmerich e tem o significado de “trabalho ou poder, governante e poderoso”. O nome ainda representa um líder trabalhor e é unissex.

A bebê é fruto do casamento de Lea com Zandy Reich, com quem ela também teve um menino, Ever Leo, de 4 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lea Michele (@leamichele)

Lea Michele sofreu abortos antes de engravidar pela segunda vez

Recentemente, Lea Michele surpreendeu ao contar que sofreu abortos antes de engravidar pela segunda vez. “Eu nunca tinha sofrido um aborto espontâneo antes. No primeiro, eu pensei: ‘Isso foi estranho’. Quando aconteceu de novo, eu pensei: ‘Espere um segundo, algo está errado’”, afirmou.

E completou: “Um tempo mais tarde, eu tive outra perda. Eu estava trabalhando na época. Foi super desafiador processar o que estávamos vivenciando, o que foi muito doloroso”.

Lea fez tratamento contra a endometriose com medicamentos e injeções. Então, ela conseguiu engravidar novamente.