Filha de Anderson Leonardo, do Molejo, celebra primeiro mesversário de primogênita

Alessa Cristyne, a filha de Anderson do Molejo, celebrou o aniversário da primogênita, Maria Alice, que nasceu um mês após a morte do artista

A filha de Anderson Leonardo (1972-2024) do grupo Molejo, Alessa Cristyne, celebrou o primeiro mês de vida da primogênita, Maria Alice, e compartilhou os registros com seguidores. A pequena nasceu no dia 4 de junho, pouco mais de um mês após a família perder o cantor, em decorrência de um câncer na região inguinal. A pequena teve o primeiro mês de vida celebrado na temática das festas de São João, comuns nesta época do ano.

"TBT do primeiro mês da minha 'Lilica'", escreveu a jovem na legenda da publicação. Alessa deu a entender que a festa foi realizada no início do mês, quando Maria completou o primeiro mês, no entanto, apenas compartilhou os cliques agora.

Com direito a bolo, docinhos e roupa características da festança junina, que costumam a se estender até julho, a pequena celebrou a data especial com os familiares.

Alessa faz carta aberta ao pai

Após a morte do cantor, Alessa usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques inéditos do pai, que acompanhou um pouco da gravidez da filha, ao longo do tratamento do câncer. Embora, Maria Alice não tenha conhecido o avô, a mãe fez um texto emocionante como se fosse a bebê e abriu o coração, o que emocionou os fãs do artista:

"Oi vovô, a mamãe sempre fala do quanto fui desejada por você. Outro dia, ela me contou a história de quando você conheceu meu papai e logo de cara já fez o seguinte pedido: A missão de me dar um neto é sua. Ela me falou também que foi um dia muito engraçado, quer dizer, ela não consegue contar direito porque mais ri do que fala, mas deu para entender que ali já estava nascendo uma família, e quando uma família se forma, o amor e a espontaneidade transbordam. E não é que isso é verdade? A prova disso sou eu!", escreveu Alessa.