Ex-Chiquitita Renata Del Bianco faz forte desabafo sobre pai de seu filho

A atriz Renata Del Bianco, que interpretou a órfã Vivi na primeira versão de Chiquititas (1997), do SBT, abriu seu coração em vídeos publicados nesta terça-feira, 06. Nos storires do Instagram, a artista falou sobre sua relação com o pai de seu segundo filho, Arthur, que nasceu em julho.

“No começo, eu não ia postar nada e eu ia preservar o máximo que pudesse. Mas, quando a justiça decretou a medida protetiva, me senti mais segura para vir aqui e contar para vocês”, iniciou ela.

Em seguida, ela disse que as dificuldades não abalaram seu vínculo com o filho. "De jeito nenhum o vínculo com meu filho foi diminuído. Ele só cresceu dentro da minha barriga. Estou completamente apaixonada por essa criança, porque ele foi muito desejado, muito querido e muito amado. Independente do que o genitor vai fazer ou deixar de fazer, de como ele vai se importar ou não, isso não me desrespeita. Eu só luto pelos direitos do meu filho, porque meu direito é que ele fique bem longe de mim”, detalhou.

Em outro momento, ela falou sobre o fim do relacionamento. "Terminei com ele porque eu vi que o nosso relacionamento não ia ter futuro independente da gravidez", disse. A atriz também comentou sobre suas dúvidas iniciais em relação ao caráter do pai de seu filho.

“Cheguei a questionar se ele realmente era esse canalha que eu estava pintando, até que começaram a aparecer ex-namoradas, ex-mulheres e familiares que me mostraram que eu fiz bem. Ele não fez mal só para mim, mas para uma galera”, relatou.

"Mulheres, entendam: ninguém está aqui para competir com vocês. Não queremos compartilhar; mulheres não devem competir entre si. Precisamos nos unir em sororidade feminina. Agradeço a todos que me mandaram mensagens hoje. A prova de que ele não vale nada é que todos eles parecem encantadores até você realmente conhecê-los”, encerrou.

