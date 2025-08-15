Confira quais famosas estão grávidas e celebram o Dia da Gestante em 2025

CARAS Brasil
por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 11h08

Mariana Rios, Camila Queiroz e Maíra Cardi
Mariana Rios, Camila Queiroz e Maíra Cardi - Fotos: Reprodução / Instagram; @andrenicolau @fracaodotempo

Até agosto de 2025, diversas famosas compartilharam com os seguidores a notícia de que a família aumentaria. Celebridades como Mariana Rios, Camila Queiroz e Maíra Cardi se preparam para a chegada da maternidade e celebram, nesta sexta-feira, 15, o Dia da Gestante.

Confira a lista de famosas que estão grávidas em 2025 e comemoram a data especial:

Mariana Rios, após uma longa jornada como tentante, anunciou a gravidez do primeiro filho com João Luis Diniz D'Avila em junho deste ano. A atriz recorreu à Fertilização in Vitro (FIV) para realizar o sonho da maternidade e revelou que está esperando um menino, que se chamará Palo.

Camila Queiroz, casada com Klebber Toledo, anunciou em julho que espera seu primeiro filho. A atriz, que já estava com cinco meses de gestação quando compartilhou a notícia, passou a mostrar fotos da barriguinha de grávida nas redes sociais. O gênero do bebê ainda não foi revelado.

Em junho, Rafa Kalimann também compartilhou com seus seguidores a notícia de que está grávida do cantorNattan. O casal revelou que espera uma menina, que se chamará Zuza, em homenagem à avó do artista.

Bruna Hamú anunciou em julho que está grávida do terceiro filho. A atriz compartilhou a novidade com seus seguidores em um vídeo fofo ao lado do marido, Leo Feltrim, e dos dois filhos, Júlio e Joaquim.

Carol Peixinho revelou, em março deste ano, que está grávida do primeiro filho com Thiaguinho. O casal, que espera Bento, compartilhou a novidade com seus seguidores nas redes sociais, mostrando a ultrassonografia do bebê. 

Ary Mirelle, esposa de João Gomes, está grávida de seu segundo filho, que se chamará Joaquim. O casal já é pai de Jorge, de 1 ano, e anunciou a gravidez nas redes sociais em fevereiro. A influenciadora já se encontra na reta final da gestação.

Maíra Cardi e Thiago Nigroanunciaram em abril que serão papais. O casal espera uma menina, que ainda não teve o nome revelado. A gravidez chegou poucos meses após uma perda gestacional vivida pela empresária, que também é mãe de Sophia Cardi e Lucas Cardi, de relacionamentos anteriores.

Em maio, Fernanda Stroschein, esposa de MC Guimê, anunciou que está grávida do primeiro filho do casal. Os dois esperam uma menina, que se chamará Yarin.

A cantora Rihannaestá grávida do terceiro filho com o rapper A$AP Rocky. O anúncio foi feito discretamente no início de maio, durante o MET Gala 2025, quando a cantora apareceu com a barriguinha à mostra.

Rihanna com os filhos - Foto: Getty Images
Rihanna com os filhos - Foto: Getty Images

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

