Confira quais famosas estão grávidas e celebram o Dia da Gestante em 2025

Mariana Rios, Camila Queiroz, Maíra Cardi e mais: veja lista de famosas que estão grávidas e se preparam para a maternidade
Até agosto de 2025, diversas famosas compartilharam com os seguidores a notícia de que a família aumentaria. Celebridades como Mariana Rios, Camila Queiroz e Maíra Cardi se preparam para a chegada da maternidade e celebram, nesta sexta-feira, 15, o Dia da Gestante.
Confira a lista de famosas que estão grávidas em 2025 e comemoram a data especial:
Mariana Rios, após uma longa jornada como tentante, anunciou a gravidez do primeiro filho com João Luis Diniz D'Avila em junho deste ano. A atriz recorreu à Fertilização in Vitro (FIV) para realizar o sonho da maternidade e revelou que está esperando um menino, que se chamará Palo.
Ver essa foto no Instagram
Camila Queiroz, casada com Klebber Toledo, anunciou em julho que espera seu primeiro filho. A atriz, que já estava com cinco meses de gestação quando compartilhou a notícia, passou a mostrar fotos da barriguinha de grávida nas redes sociais. O gênero do bebê ainda não foi revelado.
Ver essa foto no Instagram
Em junho, Rafa Kalimann também compartilhou com seus seguidores a notícia de que está grávida do cantorNattan. O casal revelou que espera uma menina, que se chamará Zuza, em homenagem à avó do artista.
Ver essa foto no Instagram
Bruna Hamú anunciou em julho que está grávida do terceiro filho. A atriz compartilhou a novidade com seus seguidores em um vídeo fofo ao lado do marido, Leo Feltrim, e dos dois filhos, Júlio e Joaquim.
Ver essa foto no Instagram
Carol Peixinho revelou, em março deste ano, que está grávida do primeiro filho com Thiaguinho. O casal, que espera Bento, compartilhou a novidade com seus seguidores nas redes sociais, mostrando a ultrassonografia do bebê.
Ver essa foto no Instagram
Ary Mirelle, esposa de João Gomes, está grávida de seu segundo filho, que se chamará Joaquim. O casal já é pai de Jorge, de 1 ano, e anunciou a gravidez nas redes sociais em fevereiro. A influenciadora já se encontra na reta final da gestação.
Ver essa foto no Instagram
Maíra Cardi e Thiago Nigroanunciaram em abril que serão papais. O casal espera uma menina, que ainda não teve o nome revelado. A gravidez chegou poucos meses após uma perda gestacional vivida pela empresária, que também é mãe de Sophia Cardi e Lucas Cardi, de relacionamentos anteriores.
Ver essa foto no Instagram
Em maio, Fernanda Stroschein, esposa de MC Guimê, anunciou que está grávida do primeiro filho do casal. Os dois esperam uma menina, que se chamará Yarin.
Ver essa foto no Instagram
A cantora Rihannaestá grávida do terceiro filho com o rapper A$AP Rocky. O anúncio foi feito discretamente no início de maio, durante o MET Gala 2025, quando a cantora apareceu com a barriguinha à mostra.
