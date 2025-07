Camila Queiroz, Mariana Rios e mais: veja famosas que estão grávidas em 2025

Veja quem são as celebridades brasileiras que anunciaram a gestação e vivem a emoção da maternidade neste ano de 2025

O ano de 2025 tem marcado uma onda de anúncios de gravidez entre celebridades brasileiras, reunindo histórias comoventes, realizações de sonhos antigos e casos raros. De estreantes na maternidade a mulheres que enfrentaram tratamentos de fertilidade, nomes como Camila Queiroz, Rafa Kalimann, Maíra Cardi e Mariana Rios compartilharam, com emoção, a expectativa pela chegada de seus filhos.

A seguir, confira quem são as famosas que estão grávidas, os detalhes sobre cada gestação e as curiosidades que envolvem esse momento especial.

Camila Queiroz

A atriz Camila Queiroz anunciou a gravidez do primeiro filho com Klebber Toledo. O casal, que está junto desde 2016 e oficializou a união em 2018, revelou que o bebê chega ainda em 2025.

Camila está no quinto mês de gestação e publicou uma foto com a legenda: " Há cinco meses esperando o amor da nossa vida ", recebendo felicitações de colegas como Bruna Marquezine, Maisa Silva e Angélica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Maíra Cardi

A influenciadora Maíra Cardi e o empresário Thiago Nigro, conhecido como "Primo Rico", surpreenderam ao anunciar que estão esperando o primeiro filho do casal. Maíra já é mãe de dois filhos, mas celebrou o momento como uma nova fase em sua vida, agora com hábitos diferentes e rotina familiar reformulada. O anúncio foi feito nas redes sociais com direito a ensaio fotográfico e mensagens de fé e gratidão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Rafa Kalimann

A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann está grávida de sua primeira filha, fruto do relacionamento com o cantor Nattan. O nome da bebê já foi revelado: Zuza, uma homenagem à avó paterna.

Rafa emocionou os fãs ao mostrar o momento em que ouviu os batimentos do coração da filha pela primeira vez, em um vídeo publicado no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Mariana Rios

Aos 40 anos, a atriz e apresentadora Mariana Rios também está à espera do primeiro filho com o empresário Juca Diniz. Após enfrentar um aborto espontâneo em 2020, Mariana optou por realizar um tratamento de fertilização in vitro.

Ela revelou que a gestação é resultado de um processo cuidadoso que durou mais de um ano. " Foi um ano de preparo para que essa casinha tivesse pronta para receber esse embrião ", contou a famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Carol Peixinho

A influenciadora digital e ex-BBB Carol Peixinho anunciou sua primeira gravidez com o cantor Thiaguinho. O casal revelou a novidade com fotos delicadas nas redes sociais e recebeu uma onda de felicitações de fãs e celebridades. O bebê será o primeiro filho dos dois, que estão juntos desde 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Bruna Hamú

A atriz Bruna Hamú anunciou sua terceira gravidez ao lado do marido, o empresário Leo Feltrim. Mãe de dois meninos, Júlio e Joaquim, Bruna celebrou a novidade com um post em que aparece com a família completa. Ela revelou que a gestação foi inesperada, mas muito bem-vinda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Hamú Feltrim (@brunahamu)

Clara Maia

O casal Clara Maia e André Coelho, que já são pais de gêmeos, surpreendeu os fãs ao anunciar que estão esperando outro par de gêmeos — desta vez, de forma natural. A gestação múltipla sem tratamento de fertilidade é considerada rara e gerou grande repercussão nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clara Maia | ACFIT2 (@claramaia_)

Fernanda Stroschein

Fernanda, noiva de MC Guimê, também está grávida. O casal, que oficializou o noivado em abril, revelou que estão esperando uma menina, que se chamará Yarin. Em publicações recentes, Fernanda falou sobre as emoções da primeira gestação e sobre a escolha do nome, que tem origem hebraica.

Leia também: Depois de perder 1 filho, influencer Karine Carrijo dá à luz gêmeos