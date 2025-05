MC Guimê revela que será pai pela primeira vez: 'Nosso maior sonho'

A família cresceu! Noivos, MC Guimê e Fernanda Stroschein estão à espera do primeiro filho do casal; veja vídeo do anúncio

MC Guimê será papai! O cantor surpreendeu o público na tarde desta quinta-feira, 8, ao revelar que a noiva, Fernanda Stroschein, está à espera do primeiro filho do casal.

O anúncio da gravidez foi compartilhado através de um vídeo onde os dois aparecem usando bonés com as palavras 'pai' e 'mãe'. No registro, a noiva de Guimê ainda mostra um par de sapatos de bebê e o teste de gravidez positivo.

" O nosso maior sonho se tornou realidade… Sim, nós seremos papais! Deus, toda honra e glória a Ti. Sem palavras pra descrever essa emoção que estamos sentindo, é tanta felicidade que nem cabe no peito… Não víamos a hora de compartilhar essa bênção com você", declarou o cantor na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos amigos e fãs do artista deixaram mensagens carinhosas aos novos papais, desejando felicidades neste novo ciclo. "Parabéns Guimê. Que Deus os abençoe e que esse bebê seja muito bem-vindo nesse nosso mundão de meu Deus", escreveu um seguidor. "Que linda notícia, parabéns", disse outro. "Toda felicidade do mundo para vocês e para esse bebê", falou um terceiro.

Vale lembrar que MC Guimê e Fernanda Stroschein estão juntos há um ano. No fim de abril, o cantor decidiu dar um novo passo na relação e surpreendeu a companheira com um pedido de casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUIME (@mcguime)

MC Guimê fala sobre críticas após anunciar noivado

Recentemente, MC Guimê decidiu falar sobre as críticas negativas que recebeu após anunciar o noivado com a modelo Fernanda Stroschein. O ex-BBB surpreendeu a amada com o pedido de casamento no dia 27 de abril em um restaurante.

Sobre os comentários negativos a respeito do noivado, Guimê desabafou: "Em nenhum momento a gente pensou em relação aos comentários que poderiam vir, sendo críticos ou positivos. Estamos escolhendo viver a nossa vida da forma que Deus nos direciona. E decidimos firmar mais ainda o nosso propósito", explicou em entrevista à Contigo!.

"Então, a gente não pode ser paralisado por crítica ou também a gente não pode somente se movimentar, buscar o nosso crescimento, através de comentários positivos, elogios. Sendo elogio ou sendo crítica, isso não pode ser responsável pelo nosso caminho. Então a gente não se apega real mesmo assim, aos comentários, a gente agradece muito o carinho de todas as fãs, de todos os fãs, de todo mundo que acompanha, que curte família, amigos", complementou.

"Comentários negativos a gente deixa passar porque não é o primeiro e não será o último também. Então, vamos seguindo a vida, buscando ser feliz e buscando evoluir dia após dia, tendo fé em Deus e nas atitudes corretas", concluiu MC Guimê.

