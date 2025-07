Bruna Hamú anuncia terceira gravidez: 'Família cresceu'

Mãe de Júlio e Joaquim, a atriz Bruna Hamú encantou ao anunciar em suas redes sociais que está à espera de seu terceiro filho

Bruna Hamú usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 11, para anunciar que está grávida pela terceira vez.

Para dividir a novidade, a atriz compartilhou em sue perfil oficial um vídeo em que aparece ao lado do marido, Leo Feltrim, e dos dois filhos, Joaquim, que fará um ano em breve, e Júlio, de nove anos, fruto de um relacionamento anterior.

"Família cresceu e agora somos 5!! 'Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão.' Salmos 127:3", escreveu ela na legenda da publicação. Bruna e Leo, vale lembrar, se casaram em dezembro de 2022.

Os internautas parabenizaram o casal. "Deus abençoe essa família linda", disse uma seguidora. "Parabéns, família!!! Que notícia maravilhosa! Que Jesus cuide em detalhes dessa nova gestação. Feliz por vocês", escreveu outra. "Aaah que alegria. Parabéns, família!!", falou uma fã.

No início de sua carreira, Bruna foi uma das protagonistas da novela Malhação Sonhos (2014), interpretando a personagem Bianca, que fazia par romântico com Duca, vivido por Arthur Aguiar. Ela também participou de A Lei do Amor (2017), mas deixou o elenco do folhetim ao descobrir a primeira gestação

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Hamú Feltrim (@brunahamu)

Camila Queiroz anuncia que está grávida de Klebber Toledo

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo serão papais! A notícia foi dada pelo casal nesta sexta-feira, 11, na rede social. Com fotos exibindo a barriguinha já crescida, a atriz contou que terão um bebê.

Trocando carinhos e ao lado de seus cachorros, os famosos apareceram nas fotos anunciando que a família deles crescerá. Com o abdômen de fora, a futura mamãe mostrou que já está com a barriguinha em evidência e contou que está com cinco meses. "Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", revelaram para os fãs. Veja a publicação!

