Nome do filho de Mariana Rios: atriz reflete sobre significado após revelar escolha

Grávida, a atriz Mariana Rios compartilhou uma reflexão profunda sobre significados de nomes após revelar como o filho se chamará

A atriz e apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 14, para compartilhar com o público uma profunda reflexão sobre significados de nomes. Durante sua participação no 'Saia Justa', do GNT, a artista, que está grávida de um menino, revelou que o bebê se chamará Palo.

Mariana, que fez um vídeo direcionado ao pequeno para que ele possa assistir quando crescer, explicou que o valor de uma pessoa é muito mais importante que a origem do nome. A comunicadora ainda ressaltou que o bebê dará vida, sentido e força ao nome escolhido.

"O nome, meu filho, ele pode ter significado, ou não. Porque quem faz o nome somos nós. Quantas pessoas têm nomes comuns e são pessoas extraordinárias? Quantas pessoas carregam nomes com peso forte e nem por isso conseguem fazer jus ao que lhes foi dado. Faça do seu nome, o melhor que você pode fazer. Com significado ou não, quem decide isso é você ", declarou a artista no registro.

Na legenda, Mariana Rios acrescentou: "Um nome pode carregar a força de uma história, a beleza de um significado ou a poesia de uma intenção. Mas, por si só, ele é apenas um som. O valor real não está nas letras que o formam, e sim nas atitudes que o sustentam ", escreveu ela.

E completou: "Não adianta carregar um nome grandioso se nossas escolhas caminham na direção oposta ao que ele representa. Quem dá sentido ao nome somos nós, todos os dias, com gestos, decisões e a maneira como tocamos a vida. Porque no fim, não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que dá vida, sentido e força ao nome. E é assim que ele se torna único ".

O significado do nome do filho de Mariana Rios

Durante o Saia Justa, do GNT, a atriz e apresentadora Mariana Rios revelou que o nome de seu primeiro filho com o empresário Juca Diniz será Palo. Logo após entregar a escolha do casal, a artista explicou detalhadamente qual o significado.

" É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência e resiliência. Simbolizado pelo tronco das árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima e dá fruto ", declarou Mariana Rios; confira mais detalhes!

