CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Nome do filho de Mariana Rios: atriz reflete sobre significado após revelar escolha
Bebê / Nome

Nome do filho de Mariana Rios: atriz reflete sobre significado após revelar escolha

Grávida, a atriz Mariana Rios compartilhou uma reflexão profunda sobre significados de nomes após revelar como o filho se chamará

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 12h33

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Mariana Rios
Mariana Rios - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz e apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 14, para compartilhar com o público uma profunda reflexão sobre significados de nomes. Durante sua participação no 'Saia Justa', do GNT, a artista, que está grávida de um menino, revelou que o bebê se chamará Palo.

Mariana, que fez um vídeo direcionado ao pequeno para que ele possa assistir quando crescer, explicou que o valor de uma pessoa é muito mais importante que a origem do nome. A comunicadora ainda ressaltou que o bebê dará vida, sentido e força ao nome escolhido.

"O nome, meu filho, ele pode ter significado, ou não. Porque quem faz o nome somos nós. Quantas pessoas têm nomes comuns e são pessoas extraordinárias? Quantas pessoas carregam nomes com peso forte e nem por isso conseguem fazer jus ao que lhes foi dado. Faça do seu nome, o melhor que você pode fazer. Com significado ou não, quem decide isso é você", declarou a artista no registro.

Na legenda, Mariana Rios acrescentou: "Um nome pode carregar a força de uma história, a beleza de um significado ou a poesia de uma intenção. Mas, por si só, ele é apenas um som. O valor real não está nas letras que o formam, e sim nas atitudes que o sustentam", escreveu ela.

E completou: "Não adianta carregar um nome grandioso se nossas escolhas caminham na direção oposta ao que ele representa. Quem dá sentido ao nome somos nós, todos os dias, com gestos, decisões e a maneira como tocamos a vida. Porque no fim, não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que dá vida, sentido e força ao nome. E é assim que ele se torna único".

O significado do nome do filho de Mariana Rios

Durante o Saia Justa, do GNT, a atriz e apresentadora Mariana Rios revelou que o nome de seu primeiro filho com o empresário Juca Diniz será Palo. Logo após entregar a escolha do casal, a artista explicou detalhadamente qual o significado.

"É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência e resiliência. Simbolizado pelo tronco das árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima e dá fruto", declarou Mariana Rios; confira mais detalhes!

Leia também: Mariana Rios abre o jogo sobre sua relação com a sogra

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Mariana RiosPalo
Mariana Rios Mariana Rios  

Leia também

Família

Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda revela como será o batizado da filha e adianta presença de padre e pastor

Saudades

Tati Machado presta homenagem ao filho - Foto: Reprodução / Instagram

Tati Machado faz homenagem emocionante ao filho, Rael: '3 meses de saudade'

NOME

Mariana Rios - Foto: Reprodução/Instagram

Grávida, Mariana Rios revela nome do filho; saiba o significado

Comemoração

José Leonardo, Virginia Fonseca e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia e Zé Felipe se encontram na festa de 11 meses de José Leonardo

3 meses

Gabriella Mustafá comemora mesversário do filho - Foto: Reprodução/Instagram/@gabrielajustinofotografia

Gabriella Mustafá posta cliques encantadores no mesversário do filho

UAU!

Fernanda Stroschein e MC Guimê - Foto: Reprodução/Instagram

Mulher de MC Guimê impressiona ao mostrar ultrassom em 8k da filha

Últimas notícias

Bolsonaro busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratáriosMédica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'
Arlindo Cruz e Flora CruzFilha de Arlindo Cruz faz tatuagem em homenagem ao cantor; veja a foto
Dieta faz sucesso entre famosas como Bruna Marquezine; médico explicaMédico sobre dieta restritiva de Bruna Marquezine: 'Evitar excesso'
Viih TubeViih Tube revela quantos quilos emagreceu após cirurgias e conta o que a incomodava em seu corpo
A atriz Carolina DieckmmannNumeróloga explica significado de mudança no nome de Carolina Dieckmmann: 'Muita análise'
O médico explicou mais detalhes dos cuidados pós-cirúrgicos de Fausto SilvaMédico analisa cuidados após dois novos transplantes de Faustão: 'Preocupação'
Lucas Guedez e GkayLucas Guedez abre o jogo sobre Gkay: ‘Preferi cortar relações’
Davi BritoCampeão do BBB 24, Davi Brito adquire fazenda e inicia novo empreendimento
Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa para a filha, ManuellaQuais foram as lembrancinhas da festa da filha de Ticiane Pinheiro? Família escolheu itens úteis
Carlinhos Maia quer inspirar a próxima geração de comunicadoresCarlinhos Maia sonha em inspirar outros influenciadores: 'Acreditar no seu caminho'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade