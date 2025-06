Rafa Kalimann está grávida do primeiro filho com Nattan

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan serão pais! Ela mostrou vídeo de como contou a novidade para o namorado

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan vão ser pais! Nesta terça-feira, 3, eles deram a notícia para os fãs em um post conjunto e emocionante.

Rafa mostrou o vídeo de quando contou para Nattan que está esperando o primeiro filho deles. Nas imagens, os dois apareceram em um quarto e ela leu uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. “Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro com isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia a parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai”, disse ela.

Em choque e muito feliz, Nattan disse: “Esse é o momento mais feliz da minha vida. Meu deus, a gente vai ter um filho”.

Nos comentários do post do casal, vários amigos famosos celebraram a notícia da gravidez com recados especiais. Juliana Paiva disse: "Rafaaaaaa!!! Deus abençoe família! Vem Zuza ou “Zuzo” né!?rs Lindos demais! Parabéns!!". Alice Wegmann escreveu: "Parabéns casal!!!!! que lindeza!!!!! muita vida e muita luz". Priscila Fantin comentou: "Chorei aqui!!!! Parabéns, seus lindos! Muita saúde!!!!". Astrid Fontenelle afirmou: "Lindeza!! O milagre da VIDA !! Parabéns!! Vocês nem imaginam o tanto de AMOR que vem por aí!". Thiago Oliveira comentou: "Que notícia maravilhosa !! Parabéns papai , parabéns mamãe. Deus abençoe vocês".

Há quanto tempo Rafa Kalimann está junto com Nathan?

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan assumiram o namoro em dezembro de 2024. Depois de rumores de affair entre eles, os dois revelaram que estavam juntos por meio das redes sociais. Eles compartilharam imagens em clima de romance após ele curtir uma festa da família dela.

O primeiro flagra deles juntos aconteceu no início de dezembro, quando eles curtiram um evento de carnaval fora de época.

Antes disso, Rafa viveu um relacionamento com o ator Allan Souza Lima. Os dois anunciaram a separação no final de novembro de 2024, após os fãs perceberem que ela apagou as fotos do ex-casal. Eles ficaram juntos por cerca de um ano e Kalimann chegou a engravidar de um filho deles, mas sofreu um aborto em maio de 2024.

