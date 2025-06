Mariana Rios está grávida! Atriz exibe sua barriga de gestante

Depois de uma longa batalha para conseguir engravidar, Mariana Rios anuncia que realizou o seu sonho e está grávida pela primeira vez

A atriz e apresentadora Mariana Rios está grávida! Depois de uma longa batalha para conseguir engravidar, ela realiza o sonho de se tornar mãe. O bebê dela é fruto do noivado com João Luis Diniz D’Avila, neto do empresário Abilio Diniz.

A gravidez foi anunciada pelo casal nesta quinta-feira, 19, por meio de um post nas redes sociais. Nas imagens, Mariana surgiu com um look branco de renda e deixou à mostra sua barriga de grávida.

Na legenda, ela compartilhou um texto religioso sobre a sua fé em Deus para realizar o seu sonho. "“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre.“ Obrigada Deus! Obrigada Jesus!", afirmou.

Mariana Rios anuncia que está grávida

A longa batalha de Mariana Rios para se tornar mãe

A atriz e apresentadora Mariana Rios enfrentou uma longa jornada para se tornar mãe. Ela sofreu abortos e se submeteu a tratamentos de fertilidade para realizar o sonho da maternidade. Relembre a história dela:

A jornada de Mariana Rios para engravidar começou entre 2019 e 2020, que foi quando ela sofreu uma perda gestacional. Na mesma época, ela foi diagnosticada com trombofilia adquirida, que é uma condição que dificulta a fertilidade e o andamento de uma gestação.

Com isso, Mariana decidiu recorrer a fertilização in vitro. Para isso, ela precisou passar por exames e pelo procedimento de congelamento de óvulos, que envolve muitos hormônios. Ela passou pelo tratamento quatro vezes, mas não conseguiu embriões viáveis.

A partir disso, ela decidiu contar a sua história na internet. Ela criou a plataforma Basta Sentir Maternidade, na qual conta o passo a passo da tentativa de engravidar e sua jornada de dois anos como tentante.

Durante o seu processo para engravidar, Mariana Rios e o noivo passaram por vários exames e descobriram que possuem o mesmo gene recessivo, que causa uma incompatibilidade genética. A partir disso, eles foram orientados a realizar um teste genético pré-implantacional nos embriões para evitar problemas no feto e na gestação.

Agora, em junho de 2025, ela confirmou a gestação ao mostrar a barriga já grande.

Quem é João Luis Diniz D'Avila, o Juca Diniz? Conheça mais sobre o noivo de Mariana Rios

Mariana Rios terá seu primeiro filho com João Luis Diniz D'Avila, o Juca Diniz. Formado pela Universidade da Califórnia, Juca é bastante conhecido na alta sociedade paulista. Isso porque ele é herdeiro de um dos homens mais ricos do Brasil, Abilio Diniz. Segundo a Forbes, no último ano sua fortuna foi avaliada em R$ 12,5 bilhões.

Abilio foi um dos acionistas da rede de supermercados Carrefour e membro dos Conselhos de Administração do Grupo Carrefour. Ele também possuia parte da marca BRF, empresa que surgiu da fusão entre Sadia e Perdigão.

Juca é fruto do relacionamento de Ana Maria Diniz e Luiz Felipe D’Avila, que foi candidato à presidência do Brasil, em 2022. Na época, seu patrimônio declarado foi de R$ 24 milhões, entre casas e investimentos. A candidatura teve 559.708 votos, o que equivale a 0,47% do total da eleição.

