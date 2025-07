Camila Queiroz anuncia que está grávida de Klebber Toledo

Ao lado de Klebber Toledo há quase uma década, Camila Queiroz anuncia que está esperando seu primeiro bebê com o amado

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo serão papais! A notícia foi dada pelo casal nesta sexta-feira, 11, na rede social. Com fotos exibindo a barriguinha já crescida, a atriz contou que terão um bebê.

Trocando carinhos e ao lado de seus cachorros, os famosos apareceram nas fotos anunciando que a família deles crescerá. Com o abdômen de fora, a futura mamãe mostrou que já está com a barriguinha em evidência e contou que está com cinco meses.

"Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", revelaram para os fãs. Nos comentários, os internautas vibraram com a notícia. "Que demais! Parabéns! Que venha com muita saúde", escreveu Alok. "SOCORRO que venha com mta saúde! Que notícia maravilhosa", exclamou Maisa Silva.

Há algumas semanas, Camila Queiroz e Klebber Toledo já tinham levantado suspeitas de uma gravidez ao postarem um vídeo mostrando sua nova mansão. Na ocasião, os seguidores pensaram que eles anunciariam que seriam papais.

É bom lembrar que Camila Queiroz e Klebber Toledo casaram em 2018. A cerimônia foi realizada para 200 pessoas e começou no fim da tarde. O pedido principal da noiva era se casar em um jardim encantado com vista para o pôr do sol.

