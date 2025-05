Terceiro filho! Rihanna chega com barrigão de grávida no Met Gala

Ao que tudo indica, Rihanna e A$AP Rocky estão à espera do terceiro filho. A cantora exibiu o barrigão de grávida ao chegar no Met Gala

Nesta segunda-feira, 5, acontece o Met Gala, um dos eventos de moda mais importantes de Nova York, nos Estados Unidos.

O evento sempre reúne inúmeras celebridades, mas quem chamou a atenção desta vez foi Rihanna. Ao que tudo indica, a cantora está à espera de seu terceiro filho com o marido A$AP Rocky.

A artista chegou ao local usando um conjunto de blusa e saia na cor cinza, que evidenciou o tamanho da barriga da gravidez, que já parece estar bem avançada. Sapatos de salto alto deram o toque final na produção.

Rihanna e A$AP já são pais de RZA, de três anos, e Riot Rose, de um aninho. Em ambas as gestações, a famosa conseguiu esconder a novidade até já estar com o barrigão bastante aparente.

O Met Gala (ou Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala) é um dos eventos de moda mais importantes do mundo. Ele acontece todo ano, na primeira segunda-feira de maio, em Nova York, para arrecadar fundos para o setor de moda do museu, o Costume Institute.

Quais alimentos são vetados no Met Gala?

O Met Gala 2025 acontece na noite desta segunda-feira, 5, no Metropolitam Museum of Art, em Nova York, Estados Unidos, com a presença de várias celebridades, que desfrutam de uma noite de visita à exposição, jantar e drinks. Com isso, surge a curiosidade sobre o que é servido no jantar do evento — e a editora de moda Anna Wintour já proibiu alguns ingredientes do cardápio.

Durante participação no programa Today em 2023, ela foi questionada sobre o assunto por Jenna Bush Hager. "É verdade que você proibiu cebolinha, cebola e alho do cardápio?", quis saber a apresentadora. "São três coisas das quais eu não gosto muito. Então, sim, é verdade", confirmou a editora de moda.

Além dos três ingredientes, outros teriam sido restringidos do cardápio e os motivos vão desde a preocupação com o hálito até o risco de manchas em trajes de gala.

Segundo o jornal The New York Post, uma fonte contou que salsinha também foi vetada. "Ninguém quer isso preso no dente", explicou a pessoa. E a bruschetta teria sido retirada do menu já que "pode cair facilmente na vestimenta".

