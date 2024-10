Bruna Biancardi relembra história de amor com Neymar e gravidez de Mavie

Bruna Biancardi compartilhou um vídeo em relembra sua história de amor com Neymar e como descobriu que estava grávida de Mavie

Neymar e Bruna Biancardi já estão em contagem regressiva para comemorarem o primeiro ano da filha Mavie. Nesse clima de nostalgia, a famosa decidiu compartilhar em seu Instagram um vídeo em que mostra sua emoção ao descobrir que estava grávida da pequena. Além disso, o vídeo também conta em detalhes a história de amor do casal.

A produção foi narrada por Davi Lucca, de 13 anos, filho do jogador com Carol Dantas. O menino leu um texto, como se fosse um recado de Mavie para os pais. "Oi pai, oi mãe, oi galera. Sim, sou eu aqui dentro da barriga da mamãe. Vocês podem até achar que aqui de dentro eu não sei nada, mas vocês estão enganados. Eu já sei de muita coisa. Uma delas é que eu tenho um irmão mais velho incrível que vai me proteger. Por falar no Davi, eu já cheguei pedindo um favorzinho para ele e ele concordou em falar algumas palavras no meu nome para vocês. Mas antes de começarmos, quero dar um recadinho. Para a brincadeira ficar legal, às vezes eu vou parecer menina e às vezes eu vou parecer menino. Mas calma mãe, calma pai. Está na hora de vocês descobrirem quem eu sou", começou ele.

Em seguida, a história de amor de Neymar e Bruna foi narrada. "Bom, como nenhuma história de amor começa no felizes para sempre, nenhuma família se formou de repente. Por isso, precisamos voltar um pouquinho para vocês entenderem como eu vim parar nesse mundão. Era virada do ano de 2020 para 2021. A mamãe só queria sair da rotina, conhecer novos ares e foi cair logo nas festas do papai. Ele se encantou por ela. Aliás, vocês já repararam na mamãe? Impossível não olhar, né pai? O primeiro beijo aconteceu, e ali, eu já estava sendo preparado por Deus, mas vocês ainda não sabiam. Passou a virada do ano, aí veio a Festa Junina e lá estava o papai chamando a mamãe novamente, e entre uma dança e outra ele falou assim: 'Você já viu o filme do Homem-Aranha? Então, eu sou um trem desgovernado e você é a única pessoa aqui que vai conseguir parar esse trem'. Mas calma, tudo tem seu tempo. Naquela época, a mamãe não entendia muito bem. Hoje ela entente. E como entende, né mãe? E naquela noite, o papai resolveu convidar a mamãe para uma viagem com ele para Ibiza. Uma viagem que era para durar uma semana, virou um mês e a vida da mamãe virou de ponta cabeça. E ali o papai viu que ela seria o amor da vida dele. Não como um passe de mágica, mas como um amor tranquilo que vai entrando e preenchendo lugares que ainda não foram ocupados".

Por fim, Davi narrou o momento antes de Neymar e Bruna descobrirem que estavam à espera de uma menina. "De lá para cá, vocês já sabem. Eles até tentaram fugir algumas vezes, mas não dava. Já estava escrito. Eu, era a vontade de Deus, mesmo antes deles se darem conta disso. E como você sonhou comigo, né mãe? E como você pediu por mim, né pai? E eu cheguei chegando e transformando a vida de todos que me amam. Mãe, eu sei que me ter aqui dentro não é fácil. Eu estou mexendo com seus hormônios, seus gostos e seu corpo, principalmente com a sua emoção. Mas uma coisa eu te garanto, eu vou ser a pessoa que mais vou te amar nessa vida. E quando você me ver, tudo vai valer a pena. Pai, eu também vou bagunçar a sua vida, tá? E nesse processo de muito amor e cuidado, vão ter dias difíceis. Mas o meu sorriso vai fazer você lembrar de quanto eu preciso de vocês perto de mim. Talvez se eu não estivesse aqui, muita coisa seria diferente. Mas eu cheguei no tempo certo, enviado por Deus como um propósito de transformar a vida daqueles que eu amo. E aí, estão preparados para me conhecer?", finalizou.

Na legenda da publicação, Bruna contou que esse vídeo foi exibido em seu Chá Revelação. "Passamos esse vídeo no nosso Chá de Bebê, e ele é tão lindo.. não sei como deixei guardado por tanto tempo!

Ele foi feito por uma amiga nossa, narrado pelo Davizinho e só assistimos na hora da revelação, junto com os demais convidados.. imaginem o chororô. Ele conta um pouquinho da nossa história e de como a nossa Mavie chegou nas nossas vidas! Amanhã ela faz um aninho e eu já estou nostálgica.. parece que foi ontem", escreveu a mamãe coruja.

Além de Davi Lucca e Mavie, Neymar também é pai de Helena, de três meses, com Amanda Kimberlly. O atleta ainda pode ser o pai de uma menina húngara de dez anos, mas o caso corre em segredo de Justiça.

Presente especial

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi dividiu com os seguidores um presente bastante especial feito exclusivamente para a filha, Mavie. A bebê, fruto de sua união com o jogador de futebol Neymar Jr, completará um aninho de vida no próximo domingo, 6.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna contou que a herdeira recebeu dois pratos de cerâmica de Carol Dantas. A mãe de Davi Lucca, primogênito de Neymar, foi a responsável pela criação dos itens feitos à mão.

Esbanjando alegria, a influenciadora agradeceu o carinho e mostrou detalhes da arte feita especialmente por Carol. Nos registros publicados por Bruna Biancardi, é possível perceber que um dos pratos possui o formato de flor e a letra 'M' no fundo.

"Esse daqui que a tia Carol fez, ela mesma fez na aula dela de cerâmica, olha isso daqui! Em formato de florzinha, porque o Tintin [filho caçula de Carol Dantas] chama a Mavie de florzinha", declarou a mãe da pequena. Em seguida, ela mostrou o segundo prato com um desenho de um pássaro no fundo.

"E olha isso! Ela é uma artista, tá, gente?! E a Mavie ama passarinhos, não sei se vocês sabem, e a Carol fez. Olha que lindo!", completou Bruna Biancardi. Do outro lado do prato de cerâmica, a loira deixou um recado à bebê: "Feliz 1 ano! Com amor, tia Carol".