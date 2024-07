Zilu Camargo entra para a política e se candidata a vereadora de São Paulo

Zilu Camargo decidiu dar um novo passo em sua vida e entrou para a carreira política. A empresária se candidatou a vereadora de São Paulo

A empresária Zilu Camargo decidiu dar um novo passo na sua vida e entrou para a carreira política. Segundo informações do Portal Leo Dias, a famosa se candidatou para ser vereadora de São Paulo.

A candidatura para integrar a Câmara Municipal de São Paulo foi oficializada no último sábado, 20. A reportagem também teve acesso ao número de candidatura, que será 44180, e afirmou que a empresária usará o nome Zilu Camargo nas urnas.

O partido escolhido por Zilu, o União Brasil, tem Milton Leite como sua principal figura na Câmara Municipal de São Paulo. As eleições acontecem no mês de outubro.

Críticas

A empresária Zilu Camargo afirmou que por muitos anos sofreu com ataques de outras mulheres por ser casada com Zezé Di Camargo. Durante seu podcast Café com Respostas, a influenciadora conversou com Camila Moura sobre haters, fama e traição, quando desabafou sobre detalhes de sua intimidade.

Segundo a mãe de Wanessa Camargo, apesar de muitas pessoas defenderem a união feminina, ela sente que ainda é difícil lidar com a crítica de outras mulheres, as quais aponta como as primeiras a apontarem o dedo de julgamento.

"Eu já ouvi uma frase assim: 'Teu marido é um artista, ele é bonito, ele é famoso e ele tem que ter uma mulher jovem do lado dele'. Isso me machucou muito, porque eu acabei acreditando que realmente ele precisava, hoje não", desabafou Zilu, que viveu um relacionamento de 32 anos com o cantor.

Questionada por Camila se alguma vez chegou a responder com firmeza as pessoas que lhe criticavam. "Eu respondi, mas não com palavrão, eu respondi educadamente", disse ela no programa, que é exibido pelo Youtube.

Além de Wanessa, de 41 anos, Zilu e Zezé também tiveram os filhos Camilla Camargo, de 38 anos, e Igor Camargo, de 29 anos.