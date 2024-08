Zezé Motta brinca ao falar de etarismo com leveza: ‘Corpão eu tenho agora’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz, cantora e ativista Zezé Motta fala de etarismo e relacionamento amoroso aos 80 anos

A atriz, cantora e ativista Zezé Motta (80) conquistou fama mundial no papel de Xica da Silva, protagonista do filme de 1976 de mesmo nome, dirigido por Cacá Diegues (84). Por conta do erotismo da personagem, a artista se tornou um símbolo sexual. Hoje, ela fala de etarismo de forma leve, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil. “Corpão eu tenho agora”, brinca a veterana.

Zezé relembra uma frase que ouviu muito, durante um bom tempo. "Tem uma frase clássica. Eles diziam assim: ‘Nossa, você tinha um corpão, né?’ (risos). E eu, que sou uma moleca, outro dia me peguei pensando assim: Não, um corpão eu tenho hoje! Tenho uns quilinhos a mais (risos). Eu tinha um corpinho, porque era bem magra (risos)”, fala.

A artista nunca escondeu sua disposição para o amor. Ela, que já foi casada por cinco vezes, sempre fez questão de dizer que namora e tem uma vida sexualmente ativa. Embora seja uma figura pública, Zezé mantém um relacionamento discreto há 30 anos, com idas e vindas, segundo ela.

“Essa história que estou vivendo, já faz algum tempo. É uma história que vai e vem. Tem mais de 30 anos, a minha história com o Ed. Como já somos setentões (Na entrevista, ela ainda ia completar 80 anos), nas últimas conversas, a gente chegou à conclusão que chega de vai e vem (risos). Vou ficar aqui, que aqui está bom. E o Ed, apesar de ser setentão, tem aí uma diferença de uns 10, 12 anos, por aí (risos)”, conta.

Ao ser questionada se os 80 anos assusta, Zezé garante que não. “Eu adoro”, afirma ela, comentando como as pessoas imaginavam as mulheres idosas no passado. “Sessenta anos já eram senhorinhas. Já eram consideradas até porque se comportavam como, né?”, salienta.