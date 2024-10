Zé Felipe reage ao ver aparência da sogra após procedimento estético

Zé Felipe tem reação divertida ao ver a aparência da sogra após ela fazer um procedimento estético na região do pescoço

O cantor Zé Felipe se divertiu ao falar sobre a aparência de sua sogra, Margareth Serrão, após ela realizar um procedimento estético. Na manhã desta sexta-feira, 11, Virginia Fonseca registrou quando o marido questionou o procedimento feito pela sogra.

O artista perguntou se ela fez o procedimento para colocar papada, que é a região com mais gordura na região do pescoço. "Primeira vez que eu vejo na minha vida o procedimento de colocar papada. Ela pôs papada, olha lá”, disse ele.

Então, Margareth explicou o que fez para o genro. Ela contou que realizou a aplicação de enzimas para dissolver a gordura da região, e que é normal ficar mais inchado após o procedimento. "Zé, [o médico] aplicou a enzima e está inchado. Para queimar toda a banha da papada. Está inchado, e depois vai desinchar. Quem é doido de colocar papada? Coloca para tirar, para queimar, entendeu”, disse ela.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe vivem em uma mansão em Goiás e a mãe dela, Margareth, mora junto com eles.

Mesversário do José Leonardo

José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou seu primeiro mês de vida nesta terça-feira, 8, e os papais comemoraram a data especial com uma festa temática. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital mostrou os detalhes da celebração, que teve como tema o filme 'O Poderoso Chefinho'.

Para a festa, José Leonardo usou um macacão com estilo de terno com risca de giz e suas iniciais bordadas. Virginia e Zé Felipe também surgiram usando terno. Já Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de 1, as filhas mais velhas da influencer e do cantor, surgiram com um vestido preto e branco, com muito brilho.

Ao mostrar os detalhes da festa, Virginia se derreteu pelo herdeiro. "1 mês do chefinho da casa e dos nossos corações!!!! José Leonardo, eu só sei agradecer a Deus por ter nos dado você, um menininho lindo, saudável, calmo, você é luz na nossa vida e hoje sei que faltava você pra nossa família ficar completa. Que Deus abençoe sua vida sempre", escreveu a mamãe na legenda.