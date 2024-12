Zé Felipe compartilha momentos em viagem com a família

‘Amo vocês’, se declarou o cantor nesta segunda-feira, 09; Zé Felipe e a família estão curtindo uma viagem para o Caribe

Nesta segunda-feira, 09, Zé Felipe encantou os seguidores ao compartilhar cliques especiais de uma viagem ao lado da esposa, Virginia Fonseca, e das filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, e o caçula, José Leonardo, de dois meses.

"Eu amo vocês demais", escreveu o cantor na legenda da publicação. O casal, que está curtindo dias paradisíacos nas Bahamas, no Caribe, também chamou atenção ao compartilhar momentos românticos.

“Essas fotos ficaram igual aquelas fotos antiga que a gente guarda, ameii”, escreveu uma,”Tipo de foto que as meninas vão ver quando ficarem adultas e vao ficar rindo uma da cara da outra”, brincou outra, “O bronzeado de milhões da Família”, escreveu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

É bom lembrar que a viagem que estão fazendo em Bahamas é para celebrar os 59 anos de Margareth Serrão. Virginia escolheu o local para comemorar o aniversário da mãe por ser um lugar que a matriarca sonhava em conhecer desde quando trabalhava como faxineira.

Virginia Fonseca revela qual foi o primeiro presente que deu para os pais

Recentemente,Virginia Fonseca contou que ainda usa o primeiro presente que comprou para seus pais. Nas redes sociais, ela apareceu dentro de um carro popular, que ela usa para se locomover no terreno de sua mansão em Goiânia. Então, ela contou que o veículo era dos seus pais.

"Com o primeiro dinheiro que ganhei, eu comprei esse Onix para os meus pais porque eles estavam com um carrinho muito antigo. Na época, meu pai estava tratando um câncer de próstata. O carro, às vezes, nem pegava. Isso me deixava bem aflita. Com o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei esse Onix para eles”, disse ela.

