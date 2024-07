Yuri Lima, ex de Iza, pode não ser mais jogador do Mirassol. Entenda!

Yuri Lima, ex de Iza, retirou o nome do Mirassol de seu perfil no Instagram, o que indica que o atleta pode não atuar mais pelo clube

Ao que parece, Yuri Lima, ex de Iza, pode não ser mais jogador de futebol. O atleta retirou o nome do clube de seu perfil no Instagram.

É importante ressaltar que Yuri ainda não atuou pela Série B, então ele pode ser transferido para qualquer clube brasileiro. E também existe uma janela de transferência aberta para a Europa.

No começo do mês de julho, Yuri Lima se envolveu em uma polêmica após sua infidelidade ser exposta. O jogador traiu Iza, que está grávida. O casal terá uma menina, que se chamará Nala.

Na época, fãs da artista pediram para que Yuri fosse demitido no Mirassol. "O clube não intervém nem intermedia quaisquer contatos sobre assuntos particulares de nenhum atleta”, se pronunciou o time na época.

Golpe financeiro

O jogador de futebol Yuri Lima foi vítima de um golpe financeiro. De acordo com o site UOL, o atleta perdeu dinheiro por causa de uma empresa que é acusada de aplicar golpes em vários estados brasileiros.

Agora, ele entrou na justiça para tentar ter de volta o seu dinheiro investido na empresa, que é cerca de R$ 49 mil. Ele diz que depositou o valor em uma conta de investimentos da empresa em busca de rendimentos em criptomoedas, no qual teria rendimentos mensais. Porém, o sistema parou de funcionar e impediu qualquer movimentação na conta. Assim, ele foi vítima de uma fraude.

Recentemente, Yuri virou assunto na internet por causa de sua vida pessoal. Ele foi acusado pela ex-namorada, a cantora Iza, de traição com outra mulher. O rapaz mantinha conversas com uma mulher com quem se relacionou no passado. Hoje em dia, ele espera uma filha com Iza.

Apesar da polêmica da traição, o jogador de futebol ainda mantêm as fotos em que aparece com a cantora em sua conta no Instagram.