Ex de Iza, Yuri Lima é vítima de golpe financeiro. Entenda o caso

O jogador de futebol Yuri Lima levou um golpe financeiro e entrou na justiça para resolver a questão. Saiba o que aconteceu

O jogador de futebol Yuri Lima foi vítima de um golpe financeiro. De acordo com o site UOL, o atleta perdeu dinheiro por causa de uma empresa que é acusada de aplicar golpes em vários estados brasileiros.

Agora, ele entrou na justiça para tentar ter de volta o seu dinheiro investido na empresa, que é cerca de R$ 49 mil. Ele diz que depositou o valor em uma conta de investimentos da empresa em busca de rendimentos em criptomoedas, no qual teria rendimentos mensais. Porém, o sistema parou de funcionar e impediu qualquer movimentação na conta. Assim, ele foi vítima de uma fraude.

Recentemente, Yuri virou assunto na internet por causa de sua vida pessoal. Ele foi acusado pela ex-namorada, a cantora Iza, de traição com outra mulher. O rapaz mantinha conversas com uma mulher com quem se relacionou no passado. Hoje em dia, ele espera uma filha com Iza.

Yuri não apagou as fotos com Iza

O jogador de futebol Yuri Lima foi exposto pela ex-namorada, a cantora Iza, há uma semana por causa da acusação de traição com outra mulher. Apesar da exposição do caso na internet, o rapaz ainda mantém as fotos da ex em seu perfil no Instagram e segue a artista.

O perfil de Yuri não teve nenhuma mudança ou movimentação na última semana. Além disso, o atleta ainda não voltou aos campos de futebol. Quando Iza publicou o vídeo sobre a separação, o rapaz estava em um jogo do clube Mirassol. Nos últimos dias, o time teve mais duas partidas, mas Yuri não foi convocado.

O jogador apenas se pronunciou sobre a separação em uma conversa com o colunista Leo Dias na semana passada. Yuri admitiu a quebra de confiança em uma troca de mensagens e afirmou que já tentou pedir desculpas para a cantora depois da exposição: “Nunca vi essa menina e nem tive vontade disso. Realmente, nesse momento de fraqueza, de homem de mer**, eu falei put**** com uma garota de programa e achei que morreria ali”, disse. Para finalizar, Yuri afirmou estar devastado com seu erro: "Perdi meu chão, minha família".