Yasmin Brunet mostra transformação do corpo; veja antes e depois

Para tratar lipedema, Yasmin Brunet aderiu a rotina fitness porque não quer fazer lipoaspiração nas pernas, um dos tratamentos indicados

Nesta quinta-feira, 01, Yasmin Brunet mostrou sua evolução em sua forma física em suas redes sociais. A modelo contou que tem cuidado da alimentação e feito exercícios físicos há dois meses para tratar lipedema. Ela conversando com seus seguidores ela compartilhou no seu Instagram a transformação, bem como as mudanças na dieta.

"Cortei glúten totalmente, diminuí lactose, [estou] comendo mais saudável, fazendo exercícios diariamente e tomando vitaminas para desinflamar o lipedema", contou ela, detalhando que teve ajuda médica para ver a doença "com outros olhos".

Em abril, a ex-BBB contou, no programa Encontro, que foi diagnosticada com lipedema pouco antes de entrar no reality. "Lá, ficou horrível. Eu sentia muita dor, desconforto e pressão. Minha perna ficou gigante. Quando saí, encontrei um médico incrível que está me ajudando muito", disse ela.

A modelo afirmou que não quer fazer lipoaspiração nas pernas, um dos tratamentos indicados para o problema. "A gente está tratando de uma forma mais natural, mudando alimentação. Tive que cortar glúten, trigo, leite e derivados", explicou. Confira antes e depois:

Recentemente a modelo tirou suspiros dos internautas ao compartilhar algumas fotos renovando seu bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro. Nos cliques postados no feed do Instagram, a modelo e ex-participante do BBB 24 exibe seu corpão sarado ao surgir deitada na areia da praia, usando um biquíni preto.

Yasmin Brunet abre o jogo sobre vida amorosa

A modelo Yasmin Brunet abriu o jogo sobre sua vida amorosa no programa Na Cama com Pitanda. Durante o papo com Fernanda Bande e Giovanna Pitel, a influenciadora foi questionada sobre como anda seu coração desde o fim do BBB 24, em abril deste ano.

"Sigo solteira. A empresa está aberta para receber novos currículos, mas não tem currículo legal, gente. Não sei o que está acontecendo. Currículo legal é uma boa pessoa, um bom caráter", disse.

Em outro momento da atração, a artista falou sobre os requisitos que os pretendentes precisam cumprir para conseguir uma chance com ela. Segundo a atriz, o cara precisa ser estiloso. "Não prezo muito pela beleza, assim, não. Gosto de camisa de time, ainda mais do Flamengo. Mas nada contra os outros times, também. É porque sou carioca, né? [Não dá] calça skinny. Quando é muito legal, você releva a calça", entregou. Saiba mais!